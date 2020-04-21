Энергетика
КоммерсантъЦена нефти Brent и WTI растет на бирже ICE
Напомним, 20 апреля на фоне низкого спроса из-за COVID-19 майские фьючерсы нефти марки WTI упали с $18 за баррель до отрицательных значений. В ходе торгов ее стоимость достигала минус $40,32 за баррель — абсолютного исторического минимума.
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Комментарии
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Хоккей
Григоренко продолжит карьеру в «Коламбусе»
Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко продолжит карьеру в «Коламбусе», сообщает пресс-служба клуба НХЛ.
Спорт БИЗНЕС Online 20 апреля в 10:27
Здоровье
В Киеве коронавирусом заболели более 1 тыс. человек — Минздрав
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1140 и 1059 человек соответственно.
Украина.ру 02:42
Энергетика
Цены на нефть выросли после угроз Трампа Ирану
Рост цен на фьючерсы случился после того, как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана в случае их вмешательства в действия кораблей США, сообщает Интерфакс.
Комсомольская правда 01:17
Энергетика
Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15%
Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% по сравнению с мартом — до 2,9 тысячи гривен (107 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в среду пресс-служба "Нафтогаза Украины".
ПРАЙМ вчера в 14:38
Культура
Чулпан Хаматова ответила критикам сериала о раскулачивании
Актриса Чулпан Хаматова заявила, что готова пообщаться в ходе онлайн-конференции с критиками сериала «Зулейха открывает глаза», в котором рассказывается о судьбе раскулаченных крестьян в Татарстане.
РБК 01:09
Происшествия
В Челябинской области выявили почти 60 случаев заражения коронавирусом
Почти 60 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Челябинской области за минувшие сутки, из них 44 – это пациенты и врачи горбольницы №1 города Златоуст, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 02:49
Авто
Составлен рейтинг редко ломающихся автомобилей
SpeedMe вчера в 23:27
Общество
Китайский Харбин закрыли на въезд из-за коронавируса
Город стал центром второй волны распространения инфекции в Китае. Китайский Харбин закрыли на въезд после роста заболевших коронавирусом.
Телепорт вчера в 21:50
Спорт
«Проснись, маленькая девочка!» Читатели Olympic Channel не поняли посыл Загитовой
Зарубежные читатели не совсем поняли ее посыл.
Спорт-Экспресс 01:25
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
Общество
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всей России
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы России.
Lenta.ru вчера в 10:15
Общество
Биолог посоветовала людям сменить стратегию выживания
Если человечество справится с коронавирусом, но не изменит своей стратегии как вида, то через два года может возникнуть другая пандемия, заявила биолог, участник конференций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.
РБК 00:30
Общество
Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг
Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG.
Газета.Ru вчера в 19:34
Политика
В постпредстве России при ООН прокомментировали блокирование резолюции РФ
Страны, которые не поддержали в Генеральной Ассамблее ООН российский проект резолюции о борьбе с эпидемией коронавируса, продемонстрировали политизированный подход.
Российская газета вчера в 23:05
Гаджеты
Apple выпустит большой iPhone SE
Apple выпустит новую версию iPhone SE с увеличенным экраном.
Lenta.ru 02:02
Хоккей
Сезон НХЛ может возобновиться на четырех аренах
Сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может возобновиться на четырех аренах, сообщает российская версия официального сайта НХЛ.
Газета.Ru вчера в 23:30
Авто
Chevrolet начал поставлять модель, которая дешевле Lada Granta
На рынке Казахстана Chevrolet Damas и Chevrolet Labo стоят дешевле, чем самая доступная версия Lada Granta.
iReactor вчера в 15:11
Экономика
ЦБ обвинил НВКбанк в выводе активов
22 апреля 2020 года Центробанк РФ сообщил, что во время обследования АО «Нижневолжский коммерческий банк» (НВКбанк, лицензия отозвана 24 января 2020 года) обнаружил признаки вывода активов путём кредитования компаний с сомнительной платёжеспособностью или заведомо не обладающих способностью исполнить обязательства.
Саминвестор 03:01
Здоровье
Московские врачи разработали экспериментальный метод лечения COVID-19
Московские врачи разработали экспериментальную методику лечения коронавируса с помощью применения гелия.
Известия 03:04
Происшествия
Дым от пожара, пришедшего из Бурятии, накрыл Читу
Читу накрыл дым от пожара, пришедшего из Бурятии, сообщила 23 апреля ZAB.RU пресс-служба Минприроды Забайкалья.
ZAB.RU 02:30
Армия и оружие
ПНС Ливии обвинило российскую ЧВК Вагнер в применении химоружия
На юге Триполи наемники из ЧВК «Вагнер» якобы применили нервно-паралитический газ против сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, утверждает глава МВД при ПНС Фатхи Башага.
Взгляд.ру 03:05
Экономика
ЦБ раскритиковал предложения министра ЕЭК Глазьева
Руководство Банка России (ЦБ) направило в Минэкономики письмо с критикой инициативы министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева.
Коммерсантъ 02:41
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Экономика
Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru 21 апреля в 12:51
Технологии
«ВКонтакте» интегрируют с госплатформой для дистанционного обучения
Соцсеть «ВКонтакте» планируется объединить с государственной платформой для дистанционного обучения, которую разрабатывают минпросвещения и минкомсвязь.
Все новости (Нижний Тагил) 03:06
Происшествия
Замглавы Департамента культуры Москвы найден мёртвым в Крыму
Заместитель руководителя Департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, о пропаже которого сообщили ранее, найден мёртвым в Крыму.
RT на русском вчера в 08:09
Происшествия
Сотрудники реанимации ожогового центра в Красноярске попали в карантин
Сотрудники реанимации краевого ожогового центра в Красноярске отправлены на карантин из-за пациента с COVID-19, который скончался в лечебном учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Красноярской краевой больницы.
РИА Новости 02:30
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Политика
Депутаты предложили разблокировать Telegram
Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов направили в кабмин законопроект, который запрещает блокировку ресурсов (в частности, мессенджера Telegram), являющихся «официальными информационными сервисами» в период режима повышенной готовности или ЧС.
BFM.ru 02:51