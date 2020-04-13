Энергетика
КоммерсантъЦена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов
Нефтяной рынок сдержанно отреагировал на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи. На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
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Комментарии
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
Происшествия
В Иркутске задержаны сбежавшие из психиатрической больницы пациенты
Пациенты, сбежавшие из психиатрической больницы в Иркутске, задержаны, сообщает ГУМВД региона. Всего в розыск были объявлены шесть мужчин.
BFM.ru 06:10
Происшествия
В Москве загорелся многоэтажный дом
Коммерсантъ 21:59
Общество
На сайте мэра Москвы заработал раздел по оформлению цифровых пропусков
На официальном сайте мэра и правительства Москвы появился раздел по оформлению цифровых пропусков для передвижения граждан.
Известия 21:30
Политика
Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах
Тара Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором, обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщает газета Business Insider, которая ознакомилась с заявлением.
BFM.ru вчера в 14:19
Общество
Кузбассу продлили режим изоляции
Кемерово, 13 апреля 2020, 05:12 — REGNUM В Кемеровской области режим изоляции продлён ещё на неделю — до 19 апреля.
REGNUM 22:12
Политика
Песков рассказал об отменном здоровье Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что здоровье у Владимира Путина отменное, сейчас все контакты главы государства проходят в режиме видеоконференций, сообщает РИА Новости.
РИАМО вчера в 09:04
Шоу-бизнес
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию в Африке
Последние несколько лет дочь 81-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной провела на другом континенте.
StarHit.ru вчера в 13:00
Общество
В Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса
Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств».
RT на русском 20:37
Происшествия
В Приамурье за сутки потушено десять лесных пожаров
REGNUM 09 апреля в 23:41
Общество
Мошенники начали рассылать фейковые уведомления о штрафах за карантин
Мошенники начали рассылать фейковые уведомления о штрафах за нарушение карантина из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 08:19
Армия и оружие
В Иране задумались о признании коронавируса биологическим оружием
Иран изучает возможность того, что коронавирус по своему происхождению может являться биологическим оружием.
News.ru 06:08
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 61
Число инфицированных коронавирусом за сутки в Бурятии увеличилось до 61, выздоровели 12 человек, сообщили РИА Новости в правительстве республики.
РИА Новости 09 апреля в 22:44
Общество
В России предложили ввести уголовное наказание за травлю в интернете
В общественной палате (ОП) предложили ужесточить наказание за оскорбления и травлю в сети.
Газета.Ru 16:44
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве стал следствием расслабленного поведения жителей столицы в последние 10 дней, заявила в передаче «Воскресный вечер» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
Московский Комсомолец 09:39
Общество
Василий Уткин разочаровался в государстве
Мир новостей 08:16
Единоборства
Тайсон считает, что не сумел бы победить Мохаммеда Али
RT на русском 06:24
Космос
Япония планирует отправить свой спутник на орбиту Луны
Миниатюрных космический исследовательский аппарат Япония планирует отправить на лунную орбиту в ближайшие пять лет, 13 апреля сообщает Kyodo.
ИА Красная Весна 21:37
Общество
Голикова оценила возможность продления ограничений после 30 апреля
Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что не стоит делать преждевременные выводы о возможном продлении ограничительных мер из-за коронавируса после 30 апреля.
Взгляд.ру 07:22
Культура
Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»
Piter.tv 10 апреля в 01:37
Футбол
Фарфан назвал шуткой свою реакцию на сокращение зарплат в «Локомотиве»
Нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан прокомментировал собственные слова о неагтивном отношении к снижению зарплат футболистам "Локомотива" на время приостановки футбольного сезона из-за пандемии коронавируса.
ProstoProSport вчера в 23:15
Общество
Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России
Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
Экономика
Предприятия не получат деньги за простой производства из-за коронавируса
Чтобы клиент получил выплату, его имуществу должен быть нанесен материальный ущерб, как, например, от наводнения или пожара, а в случае с коронавирусом подобных потерь нет.
Известия 13:00
Общество
Вирусолог спрогнозировал вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции
Стратегия нового коронавируса заставляет его снижать вирулентность и становиться менее опасным для своего носителя.
RT на русском 03:46
Здоровье
Двое детей заразились коронавирусом в Хабаровском крае
"Все заразившиеся были в контакте с ранее установленными больными и находились в изоляции", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 10 апреля в 05:14
Наука
Японские медики выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус
Японские медики предварительно выяснили, что нелфинавир блокирует размножение коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости 18:19
Хоккей
«Сидел с дедом-людоедом. Разрубил одного, сварил и съел». От самой страшной русской пушки в НХЛ до тюрьмы за убийство
Пару недель сидел в Химках, остальное — в Можайске.
Спорт-Экспресс 10 апреля в 12:15
Происшествия
Десять новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области
В Новосибирской области за сутки было выявлено 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Известия 00:31
Энергетика
Федун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК
В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.
Коммерсантъ вчера в 11:58