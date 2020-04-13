Энергетика
ИзвестияЦена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель
К 11:10 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent опустилась до отметки $30,93 за баррель. Позднее, к 11:28 (мск) цена поднялась до $31,07 за баррель, что на 1,3% ниже в сравнении с уровнем при закрытии предыдущих торгов.
Читать в источнике
Оценить75
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 10:31, Ашберн
Комментарии
Армия и оружие
Названы цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»
Российская газета 04:16
Политика
Путин призвал задействовать Минобороны для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин не исключает, что для борьбы с коронавирусом могут быть задействованы силы Минобороны, отметил глава государства во время совещания по поводу ситуации с распространением инфекции.
Московский Комсомолец 08:47
Общество
Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая
Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета вчера в 13:27
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Собянин рассказал о ситуации с выдачей цифровых пропусков в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке сообщил, что в столице, несмотря на произошедшие бот-атаки, выдали уже 900 тыс. цифровых пропусков для передвижения по городу.
RT на русском 09:47
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
Голикова: Регионы отстают от Москвы на 3-4 недели по коронавирусу
Вице-премьер призвала предпринять "очень жесткие усилия" Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным предупредила о том, что через 3-4 недели ситуация в регионах может стать как в Москве.
АМИТЕЛ 09:42
Общество
В МВД назвали самые криминальные регионы России
Москва стала рекордсменом по числу преступлений в январе — феврале 2020 года, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Моя Москва.онлайн 02:14
Религия
У 18 священнослужителей Московской епархии выявлен коронавирус
Московский Комсомолец 10:11
Армия и оружие
На вооружение армии РФ поступили первые новейшие танки Т-90
Первая партия новейших модернизованных танков Т-90М "Прорыв" поступила на вооружение российской армии.
Газета.Ru вчера в 23:32
Общество
Песков прокомментировал рост преступности в стране
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47
Общество
Названы наиболее востребованные профессии после пандемии
В ближайшем будущем без работы не останутся онлайн-специалисты, а также представители рабочих профессий, рассказал "Российской газете" директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут.
РИА Новости 09:02
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
Общество
В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве ввели 30 марта, всего за его нарушение оштрафовали уже 22 человека.
РИА Новости 10:19
Общество
Правительство выделит 50 миллиардов рублей на доплаты медикам
Правительство выделит около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.
Доктор Питер 03:08
Общество
Борис Джонсон признан выздоровевшим от коронавируса
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона признали выздоровевшим от коронавируса.
ТВ Центр 08:50
Экономика
ЦБ рекомендует лишать премии финансистов за обман клиентов
Финансовые сотрудники ради количества привлеченных клиентов (денежных сумм для обслуживания в организации), продаж услуг и продуктов вводят клиента в заблуждение, преувеличивая выгодность предложения, скрывая особенности, риски, полную стоимость услуги или продукта.
Вести.Ru 10:12
Общество
Собянин: в Москве наблюдается снижение госпитализации
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тест-системы по выявлению коронавируса COVID-19 стали более эффективными, а в столице наблюдается снижение госпитализации.
Московский Комсомолец 09:41
Экономика
Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
Интерфакс 05:49
Общество
Пик коронавируса в России спрогнозировал академик РАН
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оспорил мнение академиков РАН об окончании эпидемии коронавируса в РФ.
Live24 03:40
Общество
Власти Москвы рассказали, как оформить цифровой пропуск по СМС
Около 90% сообщений, поступивших к настоящему моменту на короткий номер 7377, предназначенный для оформления цифровых пропусков в столице, содержат некорректный текст.
ТАСС 07:01
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
РИА Новости 08:25
Кино
Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье
Французский актер Морис Барье, заразившийся коронавирусом, умер в возрасте 87 лет.
РБК 08:48
Энергетика
Страны ОПЕК+ заключили сделку о сокращении добычи нефти
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца.
RT на русском вчера в 14:20
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о своей госпитализации
Московский Комсомолец 05:48
Общество
Лукашенко пообещал, что в Белоруссии «никто от коронавируса не умрет»
По данным на 13 апреля, в Белоруссии число зараженных коронавирусом составляет 2919 человек, скончались за время пандемии 29 жителей страны.
Политическая Экспертиза 08:44
Авто
Nissan собирается сократить годовое производство на 1 млн машин
Руководство Nissan считает, что для выживания компании необходимо перейти к более радикальному сокращению производственных мощностей и штата сотрудников Несколько источников сообщили Reuters, что уже в мае компания объявит об уменьшении планируемого годового объема продаж на 1 млн автомобилей.
MotorPage.Ru 04:26