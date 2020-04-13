Энергетика

ИзвестияИзвестияЦена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель

К 11:10 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent опустилась до отметки $30,93 за баррель. Позднее, к 11:28 (мск) цена поднялась до $31,07 за баррель, что на 1,3% ниже в сравнении с уровнем при закрытии предыдущих торгов.
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Избежать хаоса: что будет с ценами на нефть после сделки ОПЕК+

News.ru10:22

Цены нефти Brent упали ниже $31 за баррель

РБК04:22

Brent опустилась ниже $31 за баррель

Газета.Ru04:53

Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель

Известия04:46

Цена нефти Brent опустилась ниже $31

ТАСС04:11

Цена нефти растет

Вести.Ruвчера в 18:31

Новости кризиса 12 апреля: доходы россиян рухнут, а миру грозит ценовой хаос

URA.Ruвчера в 11:00
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Комментарии

Армия и оружие

Названы цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»

Российская газета 04:16
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Политика

Путин призвал задействовать Минобороны для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин не исключает, что для борьбы с коронавирусом могут быть задействованы силы Минобороны, отметил глава государства во время совещания по поводу ситуации с распространением инфекции.
Московский Комсомолец 08:47
21
Общество

Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая

Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета вчера в 13:27
193
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
711
Общество

Собянин рассказал о ситуации с выдачей цифровых пропусков в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке сообщил, что в столице, несмотря на произошедшие бот-атаки, выдали уже 900 тыс. цифровых пропусков для передвижения по городу.
RT на русском 09:47
9
Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
1,1K
Общество

Голикова: Регионы отстают от Москвы на 3-4 недели по коронавирусу

Вице-премьер призвала предпринять "очень жесткие усилия" Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным предупредила о том, что через 3-4 недели ситуация в регионах может стать как в Москве.
АМИТЕЛ 09:42
33
Общество

В МВД назвали самые криминальные регионы России

Москва стала рекордсменом по числу преступлений в январе — феврале 2020 года, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Моя Москва.онлайн 02:14
127
Религия

У 18 священнослужителей Московской епархии выявлен коронавирус

Московский Комсомолец 10:11
3
Армия и оружие

На вооружение армии РФ поступили первые новейшие танки Т-90

Первая партия новейших модернизованных танков Т-90М "Прорыв" поступила на вооружение российской армии.
Газета.Ru вчера в 23:32
449
Общество

Песков прокомментировал рост преступности в стране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47
1,7K
Общество

Названы наиболее востребованные профессии после пандемии

В ближайшем будущем без работы не останутся онлайн-специалисты, а также представители рабочих профессий, рассказал "Российской газете" директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут.
РИА Новости 09:02
2
Политика

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
828
Общество

В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве ввели 30 марта, всего за его нарушение оштрафовали уже 22 человека.
РИА Новости 10:19
8
Культура

В костюме Яйца в шоу «Маска» выступил резидент Comedy Club

REGNUM 07:40
27
Общество

Правительство выделит 50 миллиардов рублей на доплаты медикам

Правительство выделит около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.
Доктор Питер 03:08
406
Общество

Борис Джонсон признан выздоровевшим от коронавируса

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона признали выздоровевшим от коронавируса.
ТВ Центр 08:50
4
Экономика

ЦБ рекомендует лишать премии финансистов за обман клиентов

Финансовые сотрудники ради количества привлеченных клиентов (денежных сумм для обслуживания в организации), продаж услуг и продуктов вводят клиента в заблуждение, преувеличивая выгодность предложения, скрывая особенности, риски, полную стоимость услуги или продукта.
Вести.Ru 10:12
40
Здоровье

Врача из Нью-Йорка ужаснули слова умирающего пациента с COVID-19

REGNUM 07:41
266
Общество

Собянин: в Москве наблюдается снижение госпитализации

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тест-системы по выявлению коронавируса COVID-19 стали более эффективными, а в столице наблюдается снижение госпитализации.
Московский Комсомолец 09:41
29
Экономика

Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
Интерфакс 05:49
3
Общество

Пик коронавируса в России спрогнозировал академик РАН

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оспорил мнение академиков РАН об окончании эпидемии коронавируса в РФ.
Live24 03:40
196
Общество

Власти Москвы рассказали, как оформить цифровой пропуск по СМС

Около 90% сообщений, поступивших к настоящему моменту на короткий номер 7377, предназначенный для оформления цифровых пропусков в столице, содержат некорректный текст.
ТАСС 07:01
1
Происшествия

В Краснодарском крае задержали криминального авторитета

РИА Новости 08:25
5
Кино

Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье

Французский актер Морис Барье, заразившийся коронавирусом, умер в возрасте 87 лет.
РБК 08:48
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Энергетика

Страны ОПЕК+ заключили сделку о сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца.
RT на русском вчера в 14:20
557
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова рассказала о своей госпитализации

Московский Комсомолец 05:48
680
Общество

Лукашенко пообещал, что в Белоруссии «никто от коронавируса не умрет»

По данным на 13 апреля, в Белоруссии число зараженных коронавирусом составляет 2919 человек, скончались за время пандемии 29 жителей страны.
Политическая Экспертиза 08:44
Авто

Nissan собирается сократить годовое производство на 1 млн машин

Руководство Nissan считает, что для выживания компании необходимо перейти к более радикальному сокращению производственных мощностей и штата сотрудников Несколько источников сообщили Reuters, что уже в мае компания объявит об уменьшении планируемого годового объема продаж на 1 млн автомобилей.
MotorPage.Ru 04:26
Общество

Огонь в Чернобыле достиг хранилищ с радиоактивными отходами

Lenta.ru 10:00
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