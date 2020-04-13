Энергетика
КоммерсантъЦена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов
Нефтяной рынок сдержанно отреагировал на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи. На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
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Происшествия
В Усть-Куте семья с больным коронавирусом ребенком подверглась травле
Администрация Усть-Кутского района направила обращение в ГУ МВД России по Иркутской области о проверке факта разглашения персональных данных и травле семьи с больным ребенком.
Твой Иркутск 00:26
Происшествия
В Оренбуржье лечение от коронавируса получают 57 человек
Из заразившихся коронавирусом у 31 человека есть осложнение — пневмония. В амбулаторных условиях лечение получают двое.
REGNUM 10 апреля в 07:25
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 11 апреля в 14:25
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Религия
У православных началась Страстная неделя
У православных 13 апреля начинается Страстная седмица (Страстная неделя).
МИР 24 00:01
Здоровье
В Китае предупредили о вероятности новой волны коронавируса в ноябре
В ноябре может начаться новая волна заражений коронавирусной инфекцией, если всем странам летом не удастся полностью справиться с пандемией.
RT на русском 00:44
Общество
Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках
Радио Sputnik 11 апреля в 12:39
Энергетика
ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Новая сделка была согласована основными участниками ОПЕК+ — РФ и Саудовской Аравией — еще 9 апреля, в рамках нее предполагалось сокращение добычи на 10 млн б/с в течение мая—июня.
Коммерсантъ вчера в 14:46
Футбол
Месси выразил благодарность медицинским работникам
Матч ТВ вчера в 16:00
Общество
Министр здравоохранения Забайкалья отправлен в отставку
Министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников отправлен в отставку, его место займёт кардиолог Анна Шангина.
Zabnews.ru вчера в 22:53
Общество
Мошенники рассылают SMS о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Горожан предупреждают, что в социальных сетях появилась информация о SMS-сообщениях про выявленные факты нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф, которые стали поступать горожанам.
Molnet.ru вчера в 07:01
Общество
Президент РФ подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Пресс-служба Кремля сообщила, что Президент РФ Владимир Путин 7 апреля 2020 года подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми, а также претендующих на маткапитал, пишет газета «Известия».
Победа 31 вчера в 02:00
Общество
Борис Джонсон записал видеообращение после выписки из больницы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 12 апреля записал первое видеообращение после выписки из больницы, куда его положили после подтвержденного заражения COVID-19.
Piter.tv вчера в 12:15
Происшествия
В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
Здоровье
В уфимской больнице подтвердили коронавирус у 52 пациентов
С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, шесть из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента).
РИА Новости 01:03
Наука
Ученые определили дистанцию распространения коронавируса
Китайские исследователи определили дистанцию распространения коронавируса от зараженного человека.
ToDay News Ufa вчера в 08:13
Армия и оружие
Японские министры отложат поездки за рубеж из-за коронавируса
Запланированные на праздник Золотой недели зарубежные поездки пропустят японские министры и премьер-министр Синдзо Абе, 12 апреля сообщается на портале Nippon.com.
ИА Красная Весна вчера в 16:28
Культура
Татьяна Навка анонсировала ледовое шоу своей мечты
Навка уверяет, что «классика русского балета на льду заиграет новыми гранями».
Слово и Дело вчера в 13:30
Общество
Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции
Вирусолог Анатолий Альштейн рассказал НСН, как будут развиваться события в России в связи с эпидемией коронавируса.
Российская газета 00:31
Происшествия
Суд в Омске госпитализировал ребенка без согласия матери
Омский суд по иску прокуратуры разрешил госпитализировать истощенного двухлетнего мальчика без согласия матери, которая не позволяла его лечить.
Известия 01:18
Политика
Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал поздравление Госдепа с Днем космонавтики, в котором не упоминался Юрий Гагарин.
РИА Новости вчера в 16:39
Здоровье
В ВОЗ рассказали о риске заражения COVID при использовании масок
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала об опасности использования масок для людей.
Газета.Ru 00:32
Общество
Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля
В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия 11 апреля в 13:24
Общество
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 апреля
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 апреля.
Lenta.ru 00:50
Общество
Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку
Клопс вчера в 04:43
Общество
Ещё один пациент с коронавирусом изолирован в Кузбассе
В Кемеровской области на 11:00 (время местное) сегодня, 13 апреля, официально зарегистрирован ещё один пациент с коронавирусом.
REGNUM 00:58
Общество
«Ромир»: 69% москвичей готовы жертвовать правами для борьбы с коронавирусом
Доля москвичей, готовых жертвовать правами для борьбы с коронавирусом, увеличилась на 9% по сравнению с мартом, следует из опроса исследовательского холдинга «Ромир».
Коммерсантъ 00:59
Общество
Вернувшиеся из России 49 граждан КНР заразились коронавирусом
У 49 граждан Китая, которые вернулись домой из России через пункт пропуска Пограничный – Суйфэньхэ, был выявлен COVID-19.
VSE42.RU 00:34
Происшествия
Двоих излечившихся от COVID-19 выписывают из больницы в Приангарье
Иркутск, 13 апреля 2020, 07:41 — REGNUM Сегодня, 13 апреля, из Иркутской областной инфекционной клинической больницы будут выписаны двое пациентов, из лечившихся от COVID-19.
REGNUM 00:41