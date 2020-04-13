с чего всё началось

Нефтяной рынок сдержанно отреагировал на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи. На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.

Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов

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