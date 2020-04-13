Энергетика
КоммерсантъЦена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов
Нефтяной рынок сдержанно отреагировал на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи. На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 22:40, Ашберн
Комментарии
Экономика
Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12:08
Происшествия
В Москве загорелся жилой дом на Ленинском проспекте
Ведомости 22:12
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
Общество
Воробьев уточнил, как получить электронный пропуск
Электронный пропуск для перемещения по Московской области можно получить через специальное приложение СТОП Covid-19, доступное в Google Play и AppStore, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Вести.Ru 13:57
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве стал следствием расслабленного поведения жителей столицы в последние 10 дней, заявила в передаче «Воскресный вечер» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
Московский Комсомолец 09:39
Общество
Гибнущий Нью-Йорк: стеллажи гробов и аплодисменты медикам
Бесконечно длинный котлован, стеллажи гробов — в два-три уровня — наспех засыпают землей.
НТВ 14:49
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости 03:43
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Общество
На сайте мэрии Москвы открыли доступ к оформлению цифровых пропусков
На официальном портале правительства Москвы mos.ru открылся доступ к оформлению цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
RT на русском 20:10
Авто
Dongfeng наладит сборку кроссоверов DFM 580 для рынка РФ в Беларуси
Автоновости дня вчера в 02:55
Здоровье
В Свердловской области выявлено 4 новых случая коронавируса
В Свердловской области зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 в России.
АиФ Урал 03:36
Футбол
Жерри-Кристиан Тчуйсе: «„Спартак“ потерял свой стиль игры»
Бывший защитник «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе, первый легионер, получивший российский паспорт, в интервью «СЭ» критически оценил игру красно-белых.
Спорт-Экспресс 17:45
Политика
Глава Минэнерго США ожидает усиления нефтепромышленности после кризиса
Нефтяная промышленность вскоре восстановится после кризиса и укрепится еще сильнее, считает министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Росбалт 20:59
Экономика
Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 10:58
Происшествия
В Ростовской области выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
Ростов-на-Дону, 12 апреля 2020, 11:33 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 04:33
Здоровье
Диетолог рассказал о замене имбирю
На фоне эпидемии коронавирусной инфекции цены на имбирь взлетели в 5–10 раз.
Известия 22:30
Энергетика
Федун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК
В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.
Коммерсантъ вчера в 11:58
Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости 09:25
Футбол
Саньоль рассказал, как «Бавария» отказалась купить Варана за 5 млн евро
Известный в прошлом футболист Вилли Саньоль рассказал историю о том, как он, работая скаутом, пытался осуществить переход Рафаэля Варана из «Ланса» в «Баварию».
Евро-футбол.ру 08:41
Здоровье
Зачем россиянам упорно внушают, что они - тупое быдло, которое портит жизнь Кремлю
Пропагандистские каналы работают исключительно на то, чтобы внушить нам, какое мы неотесанное быдло виноватое во всем.
Свободная Пресса 08:46
Общество
Вирусолог рассказал россиянам о жизни после самоизоляции
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что переход к нормальной жизни после отмены режима самоизоляции, который произойдет 30 апреля, не произойдет сразу.
Газета.Ru 19:58
Общество
Кузбассу продлили режим изоляции
Кемерово, 13 апреля 2020, 05:12 — REGNUM В Кемеровской области режим изоляции продлён ещё на неделю — до 19 апреля.
REGNUM 22:12
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 61
Число инфицированных коронавирусом за сутки в Бурятии увеличилось до 61, выздоровели 12 человек, сообщили РИА Новости в правительстве республики.
РИА Новости 09 апреля в 22:44
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала подарок от нового возлюбленного
Мужчина с турецким именем Омид Тахмасеби прокомментировал публикацию несколькими романтичными эмодзи, но самое интересно то, что Шишкова мгновенно ответила на его комментарий такими же романтичными эмодзи, тем самым якобы подтвердив то, что между ними не просто дружба, а что-то большее.
RuNews24.ru 10 апреля в 01:37
Общество
В Италии число умерших за сутки стало самым низким с 19 марта
В Италии за сутки от коронавируса умерли 431 человек. Как сообщает ToDay News Ufa, этот показатель стал наименьшим за все 3 недели.
ToDay News Ufa 14:23
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
Общество
Сотрудники ГИБДД дежурят на въездах в Москву
На всех въездах в Москву дежурят наряды Госавтоинспекции в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 06:04
Общество
Каждый пятый заемщик в России оказался не знаком с условиями кредита
Согласно исследованию, Ямало-Ненецкий автономный округ стал самым закредитованным регионом — кредиты есть у 72,7% респондентов.
РБК 17:00