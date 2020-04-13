Энергетика
КоммерсантъЦена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов и перешла к падению
Нефтяной рынок сдержанно отреагировал на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи. На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
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Технологии
«МегаФон» избавит ТВ-трансляции от задержек
Оператор «МегаФон» начал использовать собственную платформу кэширования данных Multi-CDN, которая позволит ускорить запуск видео и свести к минимуму задержки в ТВ-трансляциях для пользователей.
АБН 10 апреля в 09:38
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском 14:52
Происшествия
Задержаны все сбежавшие из иркутской психбольницы пациенты
Полицейские задержали шестерых пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, где они находились на принудительном лечении.
Интерфакс 06:07
Транспорт
Каршеринг «Яндекс.Драйв» временно приостановит работу в Москве
Каршеринг "Яндекс.Драйв" с 13 по 19 апреля приостановит оказание услуг в Москве, в том числе долгосрочной аренды автомобилей, передает ТАСС.
Москва 24 17:04
Наука
На моделировании показали, как при кашле распространяется коронавирус
Финским ученым удалось смоделировать трехмерную модель непосредственного момента кашля зараженного и дальнейших процессов, в частности – траекторию движения вирусов в условиях пересеченного пространства.
Live24 вчера в 04:44
Религия
Пасхальные богослужения в храмах Москвы пройдут без прихожан
Богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви (РПЦ) с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан.
Вечерняя Москва вчера в 17:19
Общество
В смоленском доме-интернате у 86 человек заподозрили коронавирус
Смоленск, 12 апреля 2020, 18:50 — REGNUM У 86 человек — сотрудников и пациентов дома-интерната для пожилых людей, расположенного в Вязьме Смоленской области, подозревают коронавирус.
REGNUM 11:50
Гаджеты
IPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max могут задержаться с выходом
Для базовой модели – до конца апреля, а для iPhone 12 Pro и iPhone Pro Max – до середины мая.
iReactor вчера в 20:24
Авто
Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей
На первой строчке казалась компания Honda, машины которой проходят гальваническую оцинковку, а это позволяет не наблюдать коррозию на кузове на протяжении десятилетий.
Tvoe-avto.com 13:24
Общество
3,5 млн москвичей покидали дома более чем на 6 часов
Порядка 3,5 миллионов москвичей 10 апреля покидали свои дома более чем на шесть часов.
Московский Комсомолец 07:25
Армия и оружие
Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео
Piter.tv 10 апреля в 07:01
Общество
Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая
Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета 13:27
Здоровье
Японские медики выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус
Японские медики предварительно выяснили, что нелфинавир блокирует размножение коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости 18:19
Общество
В Приморье начали наказывать нарушителей режима самоизоляции
Представители органов правопорядка начали более плотную и убедительную работу с приморцами, нарушающими режим самоизоляции и социального дистанцирования, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 05:45
Политика
МИД Чехии ответил на уголовное дело по сносу памятника Коневу
МИД Чехии отреагировал на возбуждение Россией уголовного дела по поводу сноса памятника Коневу в Праге.
News.ru 10 апреля в 17:28
Шоу-бизнес
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию в Африке
StarHit.ru вчера в 13:00
Политика
Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа.
РБК 18:01
Авто
Владельцы новых Corvette негодуют из-за качества отделки
Правда, судя по интернет-форуму Corvette Forum, владельцы новых Corvette негодуют из-за качества отделки салона.
Motor вчера в 11:00
Общество
Навыки выживания
В России ИКТ-отрасль очень быстро и четко отреагировала на кризис.
ComNews.ru 19:30
Общество
Цифровые пропуска в Москве и Подмосковье начнут действовать со среды
Сергей Собянин пообещал наладить взаимодействие с Московской областью таким образом, чтобы столичные пропуска действовали и там.
Эхо Москвы вчера в 22:06
Общество
В ближайшие дни пять тысяч россиян вернутся домой из-за рубежа
Около пяти тысяч россиян планируется вернуть домой из-за границы в ближайшие дни, пишет ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь.
Газета.Ru 16:28
Происшествия
В Черногории полиция задержала митрополита СПЦ Амфилохия
Подгорица, 12 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Сербской православной церкви) задержан полицией Черногории после богослужения в монастыре Златица.
REGNUM 06:40
Футбол
Кандидат в президенты «Барсы» потребовал от Бартомеу объяснений о ситуации в клубе
Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт написал открытое письмо в адрес действующего президента каталонского клуба Жозепа Бартомеу.
LiveSport.ru 15:01
Общество
ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве
Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 09:47
Игры
Слухи: Синдзи Миками одобрил ремейк Resident Evil 4, релиз — в 2022 году
Ремейк Resident Evil 4 якобы получил «благословение» от режиссёра оригинальной игры Синдзи Миками (Shinji Mikami).
3DNews 12:58
Космос
NASA рассказало о планах по освоению Луны
REGNUM 16:20