Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЦена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов и перешла к падению

Нефтяной рынок сдержанно отреагировал на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи. На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
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Азиатские рынки отреагировали снижением цен на объявление сделки ОПЕК+

РБК19:18

Новости кризиса 12 апреля: доходы россиян рухнут, а миру грозит ценовой хаос

URA.Ru11:00

Рынок сдержанно отреагировал на новую сделку о сокращении нефтедобычи

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Нефть выросла после сделки ОПЕК+

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Цены на нефть на ICE начали снижаться после небольшого подъема

Ведомости18:45

Цена нефти растет

Вести.Ru18:31

Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов и перешла к падению

Коммерсантъ19:15
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«МегаФон» избавит ТВ-трансляции от задержек

Оператор «МегаФон» начал использовать собственную платформу кэширования данных Multi-CDN, которая позволит ускорить запуск видео и свести к минимуму задержки в ТВ-трансляциях для пользователей.
АБН 10 апреля в 09:38
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Общество

В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском 14:52
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Происшествия

Задержаны все сбежавшие из иркутской психбольницы пациенты

Полицейские задержали шестерых пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, где они находились на принудительном лечении.
Интерфакс 06:07
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Транспорт

Каршеринг «Яндекс.Драйв» временно приостановит работу в Москве

Каршеринг "Яндекс.Драйв" с 13 по 19 апреля приостановит оказание услуг в Москве, в том числе долгосрочной аренды автомобилей, передает ТАСС.
Москва 24 17:04
Наука

На моделировании показали, как при кашле распространяется коронавирус

Финским ученым удалось смоделировать трехмерную модель непосредственного момента кашля зараженного и дальнейших процессов, в частности – траекторию движения вирусов в условиях пересеченного пространства.
Live24 вчера в 04:44
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Политика

Путин, Трамп и король Саудовской Аравии провели телефонные переговоры

РИА Новости 15:16
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Религия

Пасхальные богослужения в храмах Москвы пройдут без прихожан

Богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви (РПЦ) с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан.
Вечерняя Москва вчера в 17:19
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Футбол

Бразильцы «Ахмата» пожаловались на невозможность вернуться на родину

Газета.Ru 14:29
2
Общество

В смоленском доме-интернате у 86 человек заподозрили коронавирус

Смоленск, 12 апреля 2020, 18:50 — REGNUM У 86 человек — сотрудников и пациентов дома-интерната для пожилых людей, расположенного в Вязьме Смоленской области, подозревают коронавирус.
REGNUM 11:50
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Гаджеты

IPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max могут задержаться с выходом

Для базовой модели – до конца апреля, а для iPhone 12 Pro и iPhone Pro Max – до середины мая.
iReactor вчера в 20:24
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Авто

Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей

На первой строчке казалась компания Honda, машины которой проходят гальваническую оцинковку, а это позволяет не наблюдать коррозию на кузове на протяжении десятилетий.
Tvoe-avto.com 13:24
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Общество

3,5 млн москвичей покидали дома более чем на 6 часов

Порядка 3,5 миллионов москвичей 10 апреля покидали свои дома более чем на шесть часов.
Московский Комсомолец 07:25
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Армия и оружие

Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео

Piter.tv 10 апреля в 07:01
Общество

Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая

Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета 13:27
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Здоровье

Японские медики выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус

Японские медики предварительно выяснили, что нелфинавир блокирует размножение коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости 18:19
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Общество

В Приморье начали наказывать нарушителей режима самоизоляции

Представители органов правопорядка начали более плотную и убедительную работу с приморцами, нарушающими режим самоизоляции и социального дистанцирования, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 05:45
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Политика

МИД Чехии ответил на уголовное дело по сносу памятника Коневу

МИД Чехии отреагировал на возбуждение Россией уголовного дела по поводу сноса памятника Коневу в Праге.
News.ru 10 апреля в 17:28
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Шоу-бизнес

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию в Африке

StarHit.ru вчера в 13:00
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Политика

Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа.
РБК 18:01
58
Авто

Владельцы новых Corvette негодуют из-за качества отделки

Правда, судя по интернет-форуму Corvette Forum, владельцы новых Corvette негодуют из-за качества отделки салона.
Motor вчера в 11:00
2
Общество

Навыки выживания

В России ИКТ-отрасль очень быстро и четко отреагировала на кризис.
ComNews.ru 19:30
Общество

Цифровые пропуска в Москве и Подмосковье начнут действовать со среды

Сергей Собянин пообещал наладить взаимодействие с Московской областью таким образом, чтобы столичные пропуска действовали и там.
Эхо Москвы вчера в 22:06
Общество

В ближайшие дни пять тысяч россиян вернутся домой из-за рубежа

Около пяти тысяч россиян планируется вернуть домой из-за границы в ближайшие дни, пишет ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь.
Газета.Ru 16:28
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Происшествия

В Черногории полиция задержала митрополита СПЦ Амфилохия

Подгорица, 12 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Сербской православной церкви) задержан полицией Черногории после богослужения в монастыре Златица.
REGNUM 06:40
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Космос

Rocket Lab научилась ловить в воздухе первую ступень ракеты Electron

Faktom 01:20
2
Футбол

Кандидат в президенты «Барсы» потребовал от Бартомеу объяснений о ситуации в клубе

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт написал открытое письмо в адрес действующего президента каталонского клуба Жозепа Бартомеу.
LiveSport.ru 15:01
Общество

ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве

Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 09:47
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Игры

Слухи: Синдзи Миками одобрил ремейк Resident Evil 4, релиз — в 2022 году

Ремейк Resident Evil 4 якобы получил «благословение» от режиссёра оригинальной игры Синдзи Миками (Shinji Mikami).
3DNews 12:58
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены

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NASA рассказало о планах по освоению Луны

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