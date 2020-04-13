Энергетика
ИзвестияЦена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов и перешла к падению
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла после сделки ОПЕК+ о сокращении добычи сырья. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 1:03 стоимость фьючерса с поставкой в июне нынешнего года выросла на 2,45% и составила $32,25 за баррель.
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Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
Здоровье
В ВОЗ оценили возможность повторного заражения Covid-19
Ранее врач назвал топ-5 мест, наиболее опасных для заражения коронавирусной инфекцией.
Mockva.ru 22:04
Общество
Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом
В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.
Газета.Ru 18:19
Общество
Как будет работать пропускной режим в Москве и Подмосковье. Инструкция
Системы пропусков Москвы и области связаны.
РБК 12:18
Общество
Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета 20:31
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Шоу-бизнес
Ольга Бузова жалеет о том, что ввязалась в баттлы в социальных сетях
Певица и телеведущая Ольга Бузова начинает жалеть о том, что ввязалась в серию баттлов в социальных сетях.
OvideO.ru вчера в 09:11
Энергетика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Новак заявил о ключевой роли Путина в новом соглашении по нефти
Президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении нового соглашения со странами — производителями нефти, заявил министр энергетики России Александр Новак.
РБК 14:17
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров распродает одежду из своего знаменитого гардероба
Думаю, что те, кто понимает толк в брендовой одежде, будут покупать. Филипп Киркоров надеется распродать треть одежды из своего гардероба.
Амур.инфо 01:37
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян разочаровала фанатов, показав свое подростковое фото
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала свое подростковое фото и огорчила фанатов изменившейся с тех пор внешностью.
РЕН ТВ 10:54
Общество
Голикова рассказала о темпах выхода России из режима самоизоляции
Профиль вчера в 08:32
Энергетика
Названы возможные цены на нефть после заключения сделки ОПЕК+
Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что заключение новой сделки ОПЕК+ не приведет к резкому росту цен на сырье, но к концу года нефть может подорожать до $40–45 за баррель.
Известия 20:07
Экономика
Кудрин посоветовал временно увеличить МРОТ и пособие по безработице
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что в России на время кризиса нужно увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице.
Вестник Кавказа 03:34
Политика
Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет
Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец 11:31
Игры
Capcom может работать над ремейком Resident Evil 4
Над проектом с 2018 года работает студия M-Two, состоящая из бывших сотрудников Platinum и Capcom и участвовавшая в разработке ремейка Resident Evil 3. В качестве консультанта игры выступает директор оригинального тайтла Синдзи Миками.
News.ru 05:29
Общество
Названы места повышенного риска заражения коронавирусом
Кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев назвал места, в которых наиболее высок риск заражения новой коронавирусной инфекцией, и рассказал, как избежать заболевания.
Известия 19:55
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды. Об рассказали в пресс-службе Кремля.
Piter.tv 07:50
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Бивол: Усик вызывает только положительные эмоции
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Общество
Малому и среднему бизнесу дали налоговую отсрочку на год
Ранее компаниям предоставили отсрочку по уплате всех налогов, кроме НДС, а также страховых взносов на полгода.
Новые Известия 03:24
Здоровье
Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов
Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Газета.Ru 13:17
Общество
В Якутии выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Якутии за минувшие сутки, сообщил во вторник республиканский оперативный штаб.
Российская газета 21:41
Общество
ВОЗ прокомментировала применение прививки БЦЖ против коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять противотуберкулезную прививку БЦЖ для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 16:48
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru 20:29
Происшествия
Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500
Число пациентов, которые находятся на лечении в больнице №40 в Коммунарке, достигло 503, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.
Коммерсантъ вчера в 03:23
Авто
Toyota представила Toyota Harrier нового поколения
Японская автомобильная компания Toyota представила новую модель четвертого поколения кроссовера Harrier.
Деловое.ТВ 09:33
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42