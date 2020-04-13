Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла после сделки ОПЕК+ о сокращении добычи сырья. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 1:03 стоимость фьючерса с поставкой в июне нынешнего года выросла на 2,45% и составила $32,25 за баррель.

Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов и перешла к падению

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