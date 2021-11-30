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Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $68

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2022 года на лондонской бирже ICE снизилась на 7,4%, до $67,8 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 21:06 мск.
ТАСС
По итогам вторника стоимость февральских фьючерсов Brent составила 69,6 доллара за баррель, январские фьючерсы WTI закрылись на уровне 66,18 доллара.
ПРАЙМ
Стоимость фьючерса на нефть марки WTI снижалась на 7,42%, до $64,77 за баррель.
ТАСС
Нефть дешевеет на фоне обеспокоенности из-за появления нового штамма COVID-19.
Frank Media

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