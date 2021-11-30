В новом исследовании показано, что комета Бернардинелли-Бернштейна (ББ), крупнейшая комета, когда-либо наблюдаемая в истории астрономии, уже была активной намного раньше, чем ожидалось, и это означает, что ее лед в настоящее время активно испаряется и формирует оболочку из пыли и газов, известную как кома.
Число вакцинированных от ковида жителей Алтайского края к концу декабря достигнет 1 млн человек, сообщил губернатор региона Виктор Томенко на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.