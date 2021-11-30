Будьте в Плюсе

Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $68

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2022 года на лондонской бирже ICE снизилась на 7,4%, до $67,8 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 21:06 мск.
ТАСС
Цена американской WTI снизилась до $66,84 (-4,45%) за баррель.
Нефтегазовая вертикаль
Аналитики считают, что падение котировок обусловлено появлением нового штамма коронавируса «Омикрон».
ФАН
Нефть дешевеет на фоне обеспокоенности из-за появления нового штамма COVID-19.
Frank Media

Подробнее о событии

Падение цен на нефть в ноябре стало максимальным с марта 2020 года
REGNUMвчера в 15:52
Цены на нефть упали ниже $71 за баррель впервые с начала сентября
News.ruвчера в 01:36
Мировые цены на нефть завершили ноябрь максимальным падением с марта 2020 года
РИА Новостивчера в 15:15
Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $68
ТАССвчера в 13:25
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 24 августа
RT на русскомвчера в 12:09
Цена на нефть Brent упала ниже $70 за баррель
Компаниявчера в 10:37
Цена Brent опустилась до минимума за 12 недель
Forbesвчера в 12:37

Интересное

Крупнейшая комета, наблюдаемая в истории науки, была активна в период ее наблюдений

В новом исследовании показано, что комета Бернардинелли-Бернштейна (ББ), крупнейшая комета, когда-либо наблюдаемая в истории астрономии, уже была активной намного раньше, чем ожидалось, и это означает, что ее лед в настоящее время активно испаряется и формирует оболочку из пыли и газов, известную как кома.
AstroNews.ruвчера в 14:06

На Алтае число вакцинированных от ковида к концу декабря достигнет 1 млн человек

Число вакцинированных от ковида жителей Алтайского края к концу декабря достигнет 1 млн человек, сообщил губернатор региона Виктор Томенко на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
ТАССвчера в 11:59

Татьяна Брухунова показала маленького сына от Петросяна в костюме с бабочкой

Примечательно, что Татьяна Брухунова только недавно перестала скрывать лицо мальчика от поклонников, благодаря чему многие сумели увидеть, что юный Ваган растет настоящей копией своего отца.
Дни24вчера в 11:55