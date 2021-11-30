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Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $68

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2022 года на лондонской бирже ICE снизилась на 7,4%, до $67,8 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 21:06 мск.
ТАСС
Январские фьючерсы WTI закрылись на уровне 66,18 доллара за баррель.
Говорит Москва
Эксперты предполагают, что котировки рухнули из-за нового омикрон-штамма коронавируса.
Lenta.ru
"Если ситуация с омикроном не ухудшится, мы увидим восстановление цены WTI до отметки в $74 за баррель", - говорит главный аналитик Swissquote Айпек Озкардеская.
Финмаркет

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