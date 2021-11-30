ТАССЦена нефти Brent на ICE опустилась ниже $68Хорошо ли подобран заголовок?ДаНетСтоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2022 года на лондонской бирже ICE снизилась на 7,4%, до $67,8 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 21:06 мск.ТАССЯнварские фьючерсы WTI закрылись на уровне 66,18 доллара за баррель.Говорит МоскваЭксперты предполагают, что котировки рухнули из-за нового омикрон-штамма коронавируса.Lenta.ru"Если ситуация с омикроном не ухудшится, мы увидим восстановление цены WTI до отметки в $74 за баррель", - говорит главный аналитик Swissquote Айпек Озкардеская.ФинмаркетЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВSmotrim.ruDaily MoscowМосква 24Вечерняя МоскваЦентральная Служба НовостейRTVIИА Красная ВеснаИнфоросRT на русскомФАНКомсомольская правдаГлавный региональныйНовый ДеньИзвестияБлокнот.руПрофильГазета.RuТК ЗвездаLife.ruУтроNewsРБК ИнвестицииПодробнее о событииПадение цен на нефть в ноябре стало максимальным с марта 2020 годаREGNUMвчера в 15:52Цена Brent опустилась до минимума за 12 недельForbesвчера в 12:37Цены на нефть упали ниже $71 за баррель впервые с начала сентябряNews.ruвчера в 01:36Мировые цены на нефть завершили ноябрь максимальным с марта 2020 года падениемПРАЙМвчера в 14:58Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $68ТАССвчера в 13:25Цена на нефть Brent упала ниже $70 за баррельКомпаниявчера в 10:37Мировые цены на нефть завершили ноябрь максимальным падением с марта 2020 годаРИА Новостивчера в 15:15Показать ещёОценить166Поделиться