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Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $68

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2022 года на лондонской бирже ICE снизилась на 7,4%, до $67,8 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 21:06 мск.
ТАСС
Январские фьючерсы WTI закрылись на уровне 66,18 доллара за баррель.
Говорит Москва
Котировки устремились вниз из-за нового штамма коронавируса.
РИА Новости
Некоторые эксперты не исключают того, что ОПЕК+ может принять решение о приостановке наращивания добычи.
Интерфакс

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