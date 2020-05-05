Коронавирус
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $28
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась во вторник на 3,64% и находилась на отметке $28,19 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:05 мск. К 03:22 мск цена на фьючерсы опустилась до $27,87 за баррель (+2,46%).
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Общество
Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет
Единственный способ заключается в выполнении определенных условий, которые врач Евгений Комаровский перечислил в инстаграме.
РИА Новости вчера в 21:01
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
Энергетика
Транзит российского газа через Украину упал на 47%
Киев, 4 мая 2020, 21:29 — REGNUM Объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в период с января по апрель 2020 года упал на 47%.
REGNUM вчера в 14:29
Авто
Составлен рейтинг самых ненадежных силовых агрегатов автомобилей
Составлен рейтинг силовых агрегатов, которые называют самыми ненадёжными.
Дни24 вчера в 05:05
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Здоровье
Когда в Екатеринбурге начнут работать детские сады: отвечает губернатор Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает публиковать в своем Instagram ответы на вопросы уральцев, касающиеся темы коронавируса и режима самоизоляции.
КП - Екатеринбург вчера в 11:03
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Политика
Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
Политика
Власти США предупредили штаты о вмешательстве России в выборы-2020
Документ под названием «Возможная тактика России в преддверии выборов в США в 2020 году» подробно описывает методы, которые Россия может использовать для вмешательства в выборы.
РБК 00:33
Политика
Госдеп сообщил о «цунами» онлайн-антисемитизма в США
Госдепартамент США отмечает в стране "цунами" антисемитизма в интернете, связанного со вспышкой коронавируса, сообщил спецпосланник по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Илан Карр.
РИА Новости вчера в 17:35
Здоровье
Количество укусов клещей увеличилось на треть в 2020 году в Забайкалье
С начала эпидсезона по клещевым инфекциям 2020 года в медорганизации обратилось на 32,5% людей больше среднемноголетних значений.
Московский Комсомолец Чита вчера в 22:53
Происшествия
В Шереметьево из-за отказа двигателя экстренно сел самолет SSJ-100
Москва, 5 мая 2020, 07:43 — REGNUM Отказ левого двигателя стал причиной экстренного приземления в штатном режиме пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, 5 мая сообщают экстренные службы.
REGNUM 00:43
Общество
Умер вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов
Заместитель гендиректора корпорации «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов скончался в понедельник, 4 мая, после недолгой болезни, сообщили в корпорации.
Известия вчера в 19:48
Здоровье
Российский доктор рассказал об опасности коронавируса для астматиков
Специалист отметил, что астматикам и людям с другими хроническими заболеваниями легких, особенно важно соблюдать режим самоизоляции, выдерживать социальную дистанцию и носить маски.
Газета.Ru вчера в 22:36
Футбол
Логотип ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых футбольных эмблем в мире
Замкнул первую тройку «Флуминенсе» (169,1 тыс.). Эмблема московского ЦСКА набрала более 42 тысяч голосов и заняла 9-е место.
Матч ТВ 03 мая в 23:08
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Кино
Объявлена дата премьеры новых «Трансформеров»
Студия Paramount Pictures в ближайшее время снять два художественных фильма о трансформерах.
Профиль вчера в 11:56
Авто
Кроссовер Mercedes-Benz GLB получил новую базовую версию
Компактный семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB подешевел в Европе на 900-1200 евро – все благодаря новой базовой версии с индексом «180».
Автоновости дня вчера в 01:50
Происшествия
В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 180 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались.
РИА Новости 00:50
Общество
Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 19:15
Гаджеты
В РФ начались продажи смартфонов Honor по цене от 6 990 рублей
С 4 мая новые бюджетные модели стали доступны для покупки по цене от 6 990 рублей. Речь идет об устройствах Honor 9C, 9A и 9S.
Astera вчера в 03:29
Здоровье
Представитель Минздрава призвал ужесточить ограничительные меры в РФ
С призывом к ужесточению ограничительных мер из-за коронавируса обратился главный кардиолог министерства здравоохранения России Сергей Бойцов.
Piter.tv 03 мая в 06:46
Игры
В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum
В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum, созданной разработчиками компании Daedalic Entertainment.
Дни24 вчера в 11:44
Авто
Европа не в приоритете: стали известны детали новой стратегии Nissan
По информации Reuters, новая стратегия Nissan Motors, презентация которой намечена на 28 мая, предполагает смещение приоритетов с Европы и других стран на США, Китай и Японию.
Вести.Ru 00:32
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 4 назвали самым совершенным флагманом Xiaomi
Известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который часто делится эксклюзивной информацией о новинках мобильной индустрии, прокомментировал появление учетной записи Mi Mix в Weibo следующим заявлением: После выпуска финальной стабильной версии фирменной оболочки Mix станет самым совершенным флагманом Xiaomi в этом году.
iXBT.com вчера в 02:00
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
Музыка
Умер композитор группы «Ласковый май»
Ридус вчера в 07:22
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа
ТАСС вчера в 22:21
Общество
В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден
Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости вчера в 12:32