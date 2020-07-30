Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась более чем на 5%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $41,72 за баррель, что на 5,38% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 17:22 мск.