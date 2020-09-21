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ТАСС
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $41

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 5,1% - до $40,96 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 18:32 мск. В то же время стоимость нефти марки WTI снижалась на 5,9% - до $38,89.В источнике
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Росбалт

Стоимость нефти Brent рухнула ниже $41 за баррель

Росбалт11:58
РИА Новости

Цены на нефть обрушились

РИА Новости11:34
News.ru

Цена нефти Brent опустилась ниже $41

News.ru12:25
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $41

ТАСС11:48
ПРАЙМ

Котировки драгметаллов падают ускоренными темпами

ПРАЙМ11:08
Московский Комсомолец

Стоимость нефти Brent упала до $43,07 за баррель

Московский Комсомолец01:49
Вечерняя Москва

Цены на нефть начали расти из-за шторма в Мексиканском заливе

Вечерняя Москва01:27

Латушко призвал открыть информационный центр белорусской оппозиции

Член координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко призвал открыть в Брюсселе информационный центр белорусской оппозиции, в том числе для координации и возможности обмена информацией, а также выступил за максимальное ограничение контактов структур Европейского союза с белорусскими властями.
РИА Новости10:10
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В ВОЗ оценили усилия России по созданию вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает благодарность России за разработку вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
RT на русском10:39
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Видеообращение Путина для Генассамблеи ООН направили в Нью-Йорк

Видеообращение президента России Владимира Путина для Генассамблеи ООН уже направлено в Нью-Йорк, оно будет обнародовано во вторник после 18:00 мск, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:22
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Украина может взять Донбасс завтра, — американский офицер

Американский военный в интервью скандально известному киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил, что украинская армия способна на сегодняшний день «взять Донбасс», так как по сравнению с 2014 годом она стала профессиональной и хорошо вооружённой.
Rusvesna.su11:15

В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
РБК09:45
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Главы МИД стран ЕС отказались признать Лукашенко лидером Белоруссии

Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза заявили об отказе признать президента Республики Беларусь Александра Лукашенко легитимным главой государства и выступили за проведение новых выборов в стране.
Наша версия11:59
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Названы автомобили, не требующие прогрева мотора после запуска

Эксперты подчеркивают, что полностью отказываться от прогрева мотора нельзя, однако авто, попавшие в рейтинг, требуют минимального времени между запуском ДВС после стоянки и началом движения.
Новые автомобили21:41
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Раскрыт последний секрет «Авангарда»

В День оружейника президент Владимир Путин впервые назвал имя конструктора, ставшего идеологом создания супероружия – гиперзвукового маневрирующего ядерного блока «Авангард», почетного гендиректора – почетного генконструктора НПО машиностроения Герберта Ефремова.
Независимая газета11:50