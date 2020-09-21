Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $41
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Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 5,1% - до $40,96 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 18:32 мск. В то же время стоимость нефти марки WTI снижалась на 5,9% - до $38,89.В источнике
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