Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $41
Смотрите также
Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии
Британские ВВС и ВМС активизировались в Черном море
Число пострадавших в ДТП в центре Москвы увеличилось до четырех
В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак
Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle
«Наследники» завоевали премию «Эмми» как лучший драматический сериал
Умер пострадавший в ДТП с сыном вице-губернатора Брянской области
Бывшая жена Артема Чайки Марина заявила о насилии в семье
Гулявшая голой по дорогам российская телеведущая госпитализирована
В России предложили сделать бессрочными пособия безработным с детьми
Командующий ВДВ ВС России прибыл в Белоруссию для участия в учениях
Два МиГ-31 перехватили британский самолёт над Баренцевым морем
Цена нефти Brent находится на уровне $43 за баррель
Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября
В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья
Число пострадавших в ДТП в центре Москвы увеличилось до четырех
Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ
Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России
Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 5,1% - до $40,96 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 18:32 мск.В источнике
Подробнее о событии