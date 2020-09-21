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ТАСС
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $41

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 5,1% - до $40,96 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 18:32 мск.В источнике
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Известия

Нефть стала дешеветь на росте опасений «второй волны» COVID-19

Известия11:49
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:19
РИА Новости

Цены на нефть обрушились

РИА Новости11:34
REGNUM

Цены на нефть обосновались в районе $43

REGNUM03:14
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $41

ТАСС11:48
Телеканал 360°

Мировые цены на нефть подросли

Телеканал 360°18 сентября в 04:04
Банки.ру

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга

Банки.ру18 сентября в 01:27

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании «Латвийская железная дорога» Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране по причине того, что РФ перенаправила товаропоток в собственные порты.
Моя Москва.онлайнвчера в 02:50
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Почти 225 тыс. россиян отдохнули в Анталье за две недели сентября

Другой собеседник агентства, топ-менеджер воздушной гавани Антальи, Билгихан Йылмаза, отметил, что туристы из России составят более половины всего пассажиропотока аэропорта и по итогам всего 2020 года.
Туристас09:09
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Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
ТАСС11:45
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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Производитель лекарства от COVID назвал сроки второй волны в России

Владелец компании «Р-Фарм», которая тестирует и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, Алексей Репик ожидает, что вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября — начало декабря.
РБК02:56
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Командующий ВДВ ВС России прибыл в Белоруссию для участия в учениях

Генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил России, прибыл в Белоруссию для участия во втором этапе совместных белорусско-российских учений «Славянское братство».
RT на русском11:18
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Минцифры предложило запретить скрывать имя интернет-страниц или сайтов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, которые позволяют скрыть имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта.
РБК11:17
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