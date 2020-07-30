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ТАСС
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опускается на 3,4%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $42,58 за баррель, что на 3,42% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 17:06 мск.В источнике
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Нефть Brent упала в цене более чем на 5%

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ПРАЙМ

Падение цен на нефть замедлилось до 2-3% после обвала в пределах 6% ранее

ПРАЙМвчера в 13:48
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Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:21
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Вести.Ruвчера в 11:30
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Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась более чем на 5%

ТАССвчера в 10:32
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Цена нефти Brent упала на 4,7% после выхода негативной статистики в США

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Вечерняя Москва

Мировые цены на нефть не продемонстрировали выраженную динамику

Вечерняя Москвавчера в 01:47

Sina (Китай): почему только Китай, США и Россия имеют стратегические бомбардировщики? Почему у других стран их нет? На это есть причина (Sina.com)

Сикорский эмигрировал в Соединенные Штаты в 1918 году, но в 1912 году, находясь в России, он разработал первый тяжелый бомбардировщик «Илья Муромец».
ИноСМИ18:50

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РИА Новостивчера в 15:34

Матыцин пообещал World Athletics выплатить штраф ВФЛА до 15 августа

Министр спорта РФ Олег Матыцин отправил письмо руководству Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), отметив, что до 15 августа на счет организации будет перечислено 5 млн долларов.
Советский спортвчера в 12:10