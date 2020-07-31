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Цены на нефть снижаются на новостях о потерях ВВП США

Мировые цены на нефть снижаются по итогам утренних торгов в последний день июля. Днем ранее цены на нефть также продемонстрировали отрицательную динамику. Фьючерсы на сентябрь на нефть сорта WTI потеряли по итогам торгов на $1,35, составив $39,92 за баррель.В источнике
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РБК

Нефть, индексы США, «Интер РАО», Apple: за какими котировками следить

РБК02:09
Вести.Ru

Статистика США напугала инвесторов: цена нефти и акций падает

Вести.Ruвчера в 11:30
ПРАЙМ

Нефть коррекционно дорожает после падения в предыдущий день

ПРАЙМ01:01
REGNUM

Цены на нефть стабильны при неопределённости в США

REGNUM01:16
Росбалт

Цены на нефть растут, Brent поднялась выше $43 за баррель

Росбалт02:59
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась более чем на 5%

ТАССвчера в 10:32
Вечерняя Москва

Мировые цены на нефть не продемонстрировали выраженную динамику

Вечерняя Москвавчера в 01:47
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После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactorвчера в 07:41
18

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфаксвчера в 05:47
360
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Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии

Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
Коммерсантъ00:31
8

Володин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

Курбан-байрам (по-арабски - Ид аль-адха, праздник жертвоприношения) отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа (в 2020 году он наступает с заходом солнца 30 июля) и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку.
ТАСС02:42
18
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ФСБ ликвидировала в Волгоградской области ячейку исламистов

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией разгромили действовавшую в Волгоградской области ячейку исламистов из международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
РИА Новости02:51
8
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НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

В статье говорится, что вероятной целью для гиперзвуковых ракет может стать Гренландия в целом и, в частности, американская авиабаза Туле, на которой размещается радар предупреждения НАТО о ракетном нападении.
Lenta.ru18:09
348

В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия19:35
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