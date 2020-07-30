Энергетика
ТАССЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опускается на 3,4%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $42,58 за баррель, что на 3,42% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 17:06 мск.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:17, Ашберн
Шоу-бизнес
Валерия прокомментировала сообщения о нетрадиционной ориентации сына
Валерия призналась, что она не одобряет пропаганду нетрадиционных отношений среди молодежи, но знает немало хороших людей с такой сексуальной ориентацией.
Наша версия 12:02
Армия и оружие
Турция объявила о передаче США технологий российских С-400
Avia.pro вчера в 20:01
Политика
Польша захотела участвовать в суде по «Северному потоку — 2»
В заявлении участвует также компания PST (PGNiG Supply & Trading) — немецкая "дочка" PGNiG.
РИА Новости 14:54
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Игры
Игра по сериалу «Острые козырьки» выйдет 20 августа
Релиз игры на ПК, PS4, XBO и Nintendo Swich состоится 20 августа.
Матч ТВ 12:49
Общество
В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за прошедшие 24 часа умерли 14 пациентов с коронавирусом.
Известия 16:02
Политика
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
В МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:08
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян пытались заманить в Ливию
Правительство национального согласия Ливии (ПНС) намеревалось заманить в Африку группу россиян из частной военно-охранной компании «МАР», которых задержали в Белоруссии, чтобы выдать их за бойцов ЧВК «Вагнера».
URA.Ru 08:20
Экономика
Что ждет россиян в августе 2020 года
С 1 августа стоимость газа для населения вырастет на 3%. Новые цены должны были быть установлены с 1 июля, однако приказ был выпущен с опозданием.
Коммерсантъ 05:39
Политика
Владимир Путин направил на «Усольехимпром» войска
Господин Путин распорядился незамедлительно приступить к работе на наиболее опасных объектах и привлечь к ним войска химзащиты Минобороны.
Коммерсантъ 12:00
Политика
Трамп усомнился в необходимости защищать Германию от России
Президент США Дональд Трамп выразил недоумение, почему Соединенные Штаты должны защищать Германию от России.
Известия 01:00
Футбол
Сергей Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством
Под руководством Семака «Зенит» два раза выиграл чемпионат России (2018/19, 2019/20) и один раз стал обладателем Кубка России (2019/20).
ODDS.ru 12:26
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
Политика
Дегтярев сообщил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регион прибыли организаторы провокаций.
Аргументы недели 05:00
Происшествия
Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
Финансы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
Происшествия
Поезд насмерть сбил мужчину у станции Вешняки в Москве
В районе железнодорожной станции Вешняки Казанского направления Московской железной дороги поезд сбил мужчину.
Известия 07:11
Общество
Столичный суд расторг брак сына экс-генпрокурора РФ Чайки с женой
Вечерняя Москва 12:16
Политика
Цепкало о задержании россиян в Минске: если их кто-то нанял, то это был Лукашенко
Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, получивший отказ в регистрации кандидатом на выборах президента РБ, не верит в версию официального Минска относительно задержания российских граждан.
Российский Диалог 15:54
Автоспорт
Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом
Повторный тест на коронавирус пилота команды "Формулы-1" "Рэйсинг Пойнт" Серхио Переса дал положительный результат, гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, сообщается на странице "Формулы-1" в Twitter.
РИА Новости 15:34
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Здоровье
Первая собака, заболевшая коронавирусом в США, умерла
В США умерла немецкая овчарка, которая стала первой собакой, заразившейся коронавирусом в стране.
Аргументы недели 16:01
Происшествия
Полицейский, которого следствие считает организатором задержания Голунова, обратился с жалобой к президенту
Бывший сотрудник московской полиции Игорь Ляховец, которого следствие считает организатором задержания журналиста Ивана Голунова, обратился с жалобой к президенту Владимиру Путину.
Эхо Москвы 15:32
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor 07:41
Авто
Российский завод Haval наращивает темпы производства
Автоновости дня вчера в 09:43
Политика
Появилось видео задержания россиян в Белоруссии
Канал «Беларусь 1» поставил в эфир телесюжет о задержании якобы бойцов частной военной компании «Вагнера».
Взгляд.ру вчера в 09:22
Космос
Virgin Galactic разработала интерьер корабля для космического туризма
Компания Virgin Galactic опубликовала виртуальную концепцию салона в космолёте Unity, предназначенного для комического туризма.
Discover24 вчера в 05:47