Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опускается на 3,4%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $42,58 за баррель, что на 3,42% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 17:06 мск.
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Цены на нефть стабильны при неопределённости в США

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По факту нападения на оренбургского чиновника проводится проверка

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Политика

Трамп назвал «бардаком» голосование по почте на выборах президента США

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