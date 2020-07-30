Энергетика
ТАССЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опускается на 3,4%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $42,58 за баррель, что на 3,42% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 17:06 мск.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:43, Ашберн
Общество
Ношение масок в вузах станет обязательным в новом учебном году
В новом учебном году ношение медицинских масок в вузах станет обязательным.
Известия 09:49
Экономика
ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%
Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
REGNUM 05:48
Финансы
Мосбиржа 24 августа начнет торги акциями иностранных эмитентов
Московская биржа 24 августа начнет торги акциями иностранных эмитентов - инвесторам станут доступны сделки с 20 бумагами компаний, входящими в индекс S&P 500, говорится в сообщении биржи.
Finam.Ru вчера в 12:54
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 05:07
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Общество
Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»
Актер Сергей Гармаш покидает театр «Современник», где работал с 1984 года, сообщает «Московский комсомолец».
Коммерсантъ 10:25
Армия и оружие
Для войск ЗВО возведено 159 хранилищ для ракет и боеприпасов
В северо-западных и центральных регионах страны, где дислоцируются войска Западного военного округа (ЗВО), возведено 159 новых хранилищ для размещения ракет и боеприпасов, что позволило сократить 932 площадки открытого хранения.
Росинформбюро 07:59
Политика
Кадыров прокомментировал свое новое звание
Lenta.ru 07:20
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сняла клип «Boom Boom» с Pharaoh и Ксенией Собчак
Известная певица Светлана Лобода записала новый клип на композицию «Boom Boom». В съемках клипа принимала участие телеведущая Ксения Собчак.
Shraibikus News 05:52
Здоровье
Вторая волна коронавируса в Барнауле 2020: будет ли осенью по мнению экспертов
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае уже перевалило за 9 тысяч.
КП - Барнаул 06:42
Экономика
Банки поддержали списание денег с неактивных счетов россиян
Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости 02:36
Фигурное катание
Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Политика
Премьер Польши возмутился радужными флагами на памятниках в Варшаве
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что борцы с гомофобией перешли границы дозволенного, разместив радужные флаги на варшавских памятниках.
РИА Новости 29 июля в 11:41
Игры
Мошенники попытались организовать ложный бета-тест Cyberpunk 2077
Мошенники попытались организовать закрытое бета-тестирование Cyberpunk 2077, приглашая пользователей принять в нем участие через рассылку спама.
Дни24 05:11
Общество
34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко прошел в Минске
В столице Белоруссии при усиленных мерах безопасности провели многотысячный пикет кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, передает РИА Новости.
Live24 02:37
Космос
Юные братья из Орла осваивают космическое пространство
Юные ученые из Орла запустили свои спутники на орбиту и создали для космонавтов перчатку-экзоскелет.
ТРК Истоки 08:39
Политика
Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев представляться
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять удостоверение, за исключением случаев, когда им нужно незамедлительно пресечь правонарушение.
ТАСС 09:03
Общество
Путин подписал закон о выходном дне для прохождения диспансеризации
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому работники старше 40 лет получат право на один выходной день для прохождения диспансеризации.
ТВ Центр 08:19
Автоспорт
Гонщик «Ред Булла» Ферстаппен объяснил отказ вставать на колено
Голландский гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен объяснил, почему не встает на одно колено перед гонками "Формулы-1".
Газета.Ru 01:59
Политика
В школах Киева исполнение гимна станет обязательным
RT на русском вчера в 16:26
Наука
Ученые: этот продукт поможет контролировать уровень сахара в крови
Исследователи из США и Южной Кореи выяснили, какой продукт способен помочь контролировать уровень сахара в крови.
Волгоградская правда вчера в 16:23
Происшествия
На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек
На турбазе "Глобус" в Алтайском крае четырех человек обнаружили мертвыми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:18
Экономика
Роман Абрамович и партнеры продают 40% Highland Gold
Коммерсантъ 06:24
Политика
Помпео назвал генконсульство КНР в Хьюстоне «шпионским гнездом»
Госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео заявил, что генконсульство Китайской Народной Республики в Хьюстоне было «шпионским гнездом», передаёт его слова ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 12:18
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Lenta.ru вчера в 05:53
Общество
Похожий на снег град сняли на видео в Москве
На коротком видео можно увидеть мелкий град, похожий на снег, который кружит ветер.
Вечерняя Москва вчера в 07:57
Общество
Столичный суд расторг брак сына экс-генпрокурора РФ Чайки с женой
Вечерняя Москва вчера в 12:16
Авто
Volkswagen в РФ привезет новый компактный кроссовер
Не исключено, что российский вариант кроссовера также будет иметь отличия. Информации о российских спецификациях модели пока нет.
Tvoe-avto.com 10:17
Происшествия
В Санкт-Петербурге жена расчленила тело рэпера Энди Картрайта
В Санкт-Петербурге жена расчленила тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта, являвшегося уроженцем Украины.
Дни24 вчера в 02:48