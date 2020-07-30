Мировые цены на нефть снижаются по итогам утренних торгов в последний день июля. Днем ранее цены на нефть также продемонстрировали отрицательную динамику. Фьючерсы на сентябрь на нефть сорта WTI потеряли по итогам торгов на $1,35, составив $39,92 за баррель.

Цены на нефть снижаются на новостях о потерях ВВП США

Общество Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, которой является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом. 2

Политика Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок. 311

Происшествия На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК. 122

Футбол Бекао ведет переговоры по возвращению в ЦСКА По информации источника, переговоры клубов находятся в продвинутой стадии. Стороны близки к закрытию трансфера.

Политика Белоруссия передала Украине список задержанных россиян Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян. 1

Футбол Прокурор попросил пересмотреть приговор Кокорину и Мамаеву Прокурор попросил Мосгорсуд пересмотреть приговор нападающему Александру Кокорину и полузащитнику "Ростова" Павлу Мамаеву, сообщает РИА "Новости". 1

Наука Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента. 21

Экономика Банки поддержали инициативу о списании средств со «спящих счетов» Абсолют Банк готовит инициативу, которая позволит банкам списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они не выходят на связь. 1,2K

Политика В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия. 44

Общество За сутки коронавирусом в Саратовской области заболели 99 человек По данным оперштаба на 09:00, четверга, 30 июля в Саратовской области еще у 99 человек лабораторно подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 1,4K

Общество Беглов счёл «поспешным» запрет маленьких баров, который сам же и ввёл Санкт-Петербург, 31 июля 2020, 11:08 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал «поспешностью отдельных депутатов» закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах в жилых домах, который сам же и подписал. 40

Шоу-бизнес Вес Полины Гагариной опустился до 39-ти килограммов Вокалистке с потрясающим голосом Полине Гагариной удалось похудеть на 40 килограмм за последние полгода, 30 из которых она набрала из-за беременности. 11

Происшествия Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому. 118

Гаджеты Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее". 34

Общество В России выявлено 5 482 новых случая коронавируса За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 5 482, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. 123