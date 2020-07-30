Энергетика
Expert.ruЦены на нефть снижаются на новостях о потерях ВВП США
Мировые цены на нефть снижаются по итогам утренних торгов в последний день июля. Днем ранее цены на нефть также продемонстрировали отрицательную динамику. Фьючерсы на сентябрь на нефть сорта WTI потеряли по итогам торгов на $1,35, составив $39,92 за баррель.
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Религия
Мусульмане отмечают важный исламский праздник Курбан-байрам
Телеканал Краснодар 03:17
Общество
Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, которой является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
Политика
Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
Происшествия
Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия вчера в 04:47
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 04:05
Шоу-бизнес
Максим Фадеев показал совместное фото с 20-летней женой
На последнем же снимке, которым поделился Фадеев в своем микроблоге, его с женой вообще невозможно узнать.
7Дней.ру вчера в 16:40
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
Футбол
Бекао ведет переговоры по возвращению в ЦСКА
По информации источника, переговоры клубов находятся в продвинутой стадии. Стороны близки к закрытию трансфера.
Metaratings 03:51
Политика
Белоруссия передала Украине список задержанных россиян
Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
РИА Новости 04:41
Футбол
Прокурор попросил пересмотреть приговор Кокорину и Мамаеву
Прокурор попросил Мосгорсуд пересмотреть приговор нападающему Александру Кокорину и полузащитнику "Ростова" Павлу Мамаеву, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:16
Общество
Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве
Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости вчера в 11:44
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура вчера в 07:48
Экономика
Банки поддержали инициативу о списании средств со «спящих счетов»
Абсолют Банк готовит инициативу, которая позволит банкам списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они не выходят на связь.
РБК 03:21
Политика
В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине
Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия вчера в 19:35
Общество
За сутки коронавирусом в Саратовской области заболели 99 человек
По данным оперштаба на 09:00, четверга, 30 июля в Саратовской области еще у 99 человек лабораторно подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 02:28
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com вчера в 12:41
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Культура
В США объявлены номинанты на телевизионную премию «Эмми»
Американская телевизионная академия назвала претендентов на телевизионную премию "Эмми".
Piter.tv 29 июля в 01:14
Общество
Беглов счёл «поспешным» запрет маленьких баров, который сам же и ввёл
Санкт-Петербург, 31 июля 2020, 11:08 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал «поспешностью отдельных депутатов» закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах в жилых домах, который сам же и подписал.
REGNUM 04:08
Шоу-бизнес
Вес Полины Гагариной опустился до 39-ти килограммов
Вокалистке с потрясающим голосом Полине Гагариной удалось похудеть на 40 килограмм за последние полгода, 30 из которых она набрала из-за беременности.
Popcake 01:15
Энергетика
Израиль задумал вытеснить российский газ из Европы
Очередной мегапроект, призванный потеснить позиции российского газа на европейском рынке, вошел в стадию реализации.
Взгляд.ру 04:48
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
Гаджеты
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone
Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля
В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля. Позднее снижение рубля замедлилось.
Российская газета 03:41
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс вчера в 05:47
Общество
В России выявлено 5 482 новых случая коронавируса
За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 5 482, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Газета.Ru 03:34
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 29 июля в 07:41
Политика
Глава МИД Украины высказался о разрушении «нормандского формата»
Министерство иностранных дел Украины пока не видит оснований говорить о разрушении «нормандского формата» из-за письма от заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака, в котором тот заявил о «бессмысленности» переговорного процесса по Донбассу на уровне советников.
Lenta.ru 04:44