Энергетика
ТАССЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опускается на 3,4%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $42,58 за баррель, что на 3,42% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 17:06 мск.
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Здоровье
Популярное в России блюдо названо опасным для сосудов и сердца
Вредный холестерин забивает артерии бляшками, из-за чего сердце начинает работать активнее, чтобы прокачать кровь по узким сосудам.
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Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
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Байден согласится баллотироваться на пост президента США 20 августа
Бывший вице-президент США Джозеф Байден объявит о своем согласии стать кандидатом от Демократической партии на пост президента США 20 августа.
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Устроившего ДТП актера Михаила Ефремова ждет обвинительный приговор. Так считает адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.
URA.Ru 16:09
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Украина ведёт консультации с Белоруссией по поводу задержанных россиян
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На востоке Москвы электричка сбила двух мужчин
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РБК 16:28
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В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
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People Can Fly объявила о работе над неанонсированной AAA-игрой
Студия People Can Fly объявила, что параллельно Outriders занимается разработкой еще одной AAA-игры.
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Электрический внедорожник Hummer EV выпустят осенью 2021 года
Бренд GMC выпустил тизерный видеоролик с анонсированной датой выхода нового электрического внедорожника Hummer EV.
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С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского
Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского.
Коммерсантъ 14:12
Космос
Госкомиссия одобрила запуск «Протона-М» с Байконура
Накануне запуск ракеты перенесли из-за проблем с прибором, который отвечает за работу двигателя разгонного блока «Бриз-М».
Говорит Москва 10:19
Шоу-бизнес
Звезда «Дома−2» Саша Черно родила сына
Черно рассказала, что ее сын похож на нее. Ребенок родился примерно на 1,5 недели позже ориентировочного срока.
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Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
Игры
Игра по сериалу «Острые козырьки» выйдет 20 августа
Релиз игры на ПК, PS4, XBO и Nintendo Swich состоится 20 августа.
Матч ТВ 12:49
Спорт
Матыцин пообещал World Athletics выплатить штраф ВФЛА до 15 августа
Советский спорт 12:10
Общество
Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей
Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews 11:17
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru вчера в 07:00
Политика
Посол заявил о разрешениях на работу у задержанных в Минске россиян
Ранее в четверг российский посол заявил о планах задержанных в Белоруссии граждан РФ вылететь в Стамбул, однако они опоздали на свой самолет, поэтому они были вынуждены остановится в санатории «Белорусочка».
Известия 14:52
Авто
Kia представил новый Carnival, который появится в России
Корейский концерн Kia Motors официально презентовал минивэн Carnival четвертой генерации. Уже известно, что новинка доберется и до России.
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Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
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Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, получивший отказ в регистрации кандидатом на выборах президента РБ, не верит в версию официального Минска относительно задержания российских граждан.
Российский Диалог 15:54
Политика
Зеленский предложил сделать Курбан-байрам государственным праздником
Президент Украины Владимир Зеленский предложил сделать Курбан-байрам, Хануку и Пасху государственными праздниками, сообщает пресс-служба главы государства.
Газета.Ru 15:23
Футбол
СМИ: «Манчестер Сити» мог предоставить ложные доказательства в CAS
Свидетели со стороны английского футбольного клуба "Манчестер Сити" могли дать ложные показания и предоставить искаженные доказательства в ходе заседания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по их спору с УЕФА, сообщает Der Spiegel.
РИА Новости 16:09
Происшествия
На 20-м км МКАД движение затруднено из-за ДТП с четырьмя автомобилями
Движение автомобилей затруднено на 20-м км МКАД, в районе пересечения с Бесединским шоссе из-за аварии с участием четырех автомобилей.
ТАСС 16:25
Футбол
«Зенит» занял 28-е место в рейтинге лучших клубов Европы
Лучшим среди российских клубов оказался «Зенит», который эксперты расположили на 28-й позиции.
Metaratings 13:59
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53