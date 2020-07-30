Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опускается на 3,4%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $42,58 за баррель, что на 3,42% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 17:06 мск.
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