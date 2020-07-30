Энергетика
ТАССЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опускается на 3,4%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $42,58 за баррель, что на 3,42% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 17:06 мск.
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Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до девяти
Число погибших в ДТП на трассе «Таврида» увеличилось с семи до девяти, сообщили в ГУ МВД РФ по республике Крым.
МР7.ру 05:40
Политика
В Кремле назвали задержание 33 россиян в Белоруссии безосновательным
В среду стало известно о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны.
РИА Новости 09:05
Футбол
«Зенит» продлил контракт с 36-летним Жирковым до конца сезона
Новое соглашение с 36-летним полузащитником рассчитано до конца сезона-2020/21.
РИА Новости 10:20
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ
На границе с Украиной контрабандист попытался протаранить на автомобиле российских пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ.
РБК 08:26
Общество
Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»
РИА Новости 09:26
Космос
Прототип Starship SN5 прошел первые огневые испытания
Прототип Starship SN5 полностью прошел первые огневые испытания.
N+1 05:43
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
Общество
Ношение масок в российских вузах сделают обязательным с 1 сентября
Ношение масок в российских вузах сделают обязательным требованием с 1 сентября.
Lenta.ru 09:43
Общество
В Белоруссии сообщили о неспокойной обстановке на границе с Россией
«Обстановка на российско-белорусской границе остается неспокойной», — отмечают журналисты.
Lenta.ru 09:16
Финансы
До конца лета рубль сохранит склонность к умеренному ослаблению
По нашим ожиданиям, в ближайшее время доллар может продолжить умеренное ослабление, в то же время динамика ослабления американской валюты будет носить весьма сдержанный характер.
REGNUM вчера в 05:54
Политика
Австрия 1 августа отменяет запрет на авиарейсы из России
Вена, 31 июля 2020, 15:17 — REGNUM Россия вошла в число стран, для которых снят запрет на пассажирское воздушное сообщение с Австрией.
REGNUM 08:17
Происшествия
На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек
На турбазе "Глобус" в Алтайском крае четырех человек обнаружили мертвыми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:18
Общество
Польша представила фильм о расследовании крушения Ту-154М в Смоленске
В апреле 2020 года стало известно, что Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела по факту крушения самолета Ту-154М.
Известия 10:42
Политика
Путин подписал закон, регламентирующий публикацию материалов о ФСБ
Президент России Владимир Путин подписал закон, не допускающий публикацию и распространение материалов об органах ФСБ без разрешения руководства ведомства.
Интерфакс 09:18
Футбол
Экс-полузащитник «ЦСКА» стал футболистом «Алании»
Экс-полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов стал игроком футбольного клуба «Алания Владикавказ». Об этом сообщает пресс-служба «красно-желтых».
15-й Регион (Северная Осетия) 10:03
Происшествия
Экс-фигурант «дела 27 июля» добился компенсации в 250 тыс. рублей
Бывший фигурант дела о массовых беспорядках на акции в Москве 27 июля 2019 года Сергей Фомин отсудил у Минфина РФ 250 тыс. рублей.
Росбалт 07:37
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля
В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля. Позднее снижение рубля замедлилось.
Российская газета 03:41
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru вчера в 01:37
Экономика
Путин пообещал выделить Иркутской области 10 млрд рублей
Кобзев пояснил, что в рамках соглашения с Минфином России Иркутская область должна сократить свои расходы на 22 млрд руб. Однако, по словам губернатора, регион в состоянии урезать бюджет только на 10-12 млрд.
Газета.Ru вчера в 14:22
Экономика
90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными
Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
Коммерсантъ 29 июля в 02:49
Кино
Съемки Тома Круза в космосе обойдутся в 200 миллионов долларов
Полноценное производство стартует после того, как Круз закончит съемки в седьмом и восьмом экшне про Итана Ханта (не раньше 2022 года).
Киноафиша России 06:36
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 29 июля в 06:53
Происшествия
В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе
РИА Новости 03:57
Экономика
Российские лекарства в аптеках подорожали на четверть
Российские аптеки за первое полугодие 2020-го заработали на розничной продаже лекарств 557,9 миллиарда рублей, что на 13,9 процента больше, чем за тот же период годом ранее.
Lenta.ru 10:11
Общество
Дельфинариям и зоопаркам Свердловской области разрешили открыться
Помимо открытия торговых центров, глава региона разрешил открыться дельфинариям и зоопаркам.
It`s My City 10:10