Энергетика
ТАССЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $44
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $43,9 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 10:19 мск.
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Кино
Съемки «Бэтмена» приостановлены из-за коронавируса у Паттинсона
Британский актер Роберт Паттинсон, исполняющий роль Бэтмена в новом кинокомиксе, заболел коронавирусом, сообщает 3 сентября Vanity Fair.
Известия 16:57
Общество
Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
Россия возобновит авиасообщение с тремя странами.
Известия 10:26
Общество
Правительство РФ выделит 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить из резервного фонда правительства 50 млрд рублей для переселения граждан из аварийного жилья.
Газета.Ru 17:33
Происшествия
Ефремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом
РИА Новости 07:59
Кино
Кейт Бланшетт назвала чудом открытие 77-го Венецианского кинофестиваля
Кейт Бланшетт, которая в этом году стала президентом Венецианского фестиваля, в приветственной речи отреагировала на изменения в организации мероприятия, назвав сам факт проведения фестиваля чудом.
Экономика сегодня 12:52
Экономика
Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум
Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум.
Lenta.ru 17:42
Здоровье
Россельхознадзор запретил транзит по РФ скота и птицы с Украины
Россельхознадзор с 4 сентября запрещает транзит по территории РФ скота и птицы, а также некоторых видов продукции животноводства с Украины.
Интерфакс 18:04
Общество
Тайфун «Майсак» вызвал ураган рекордной силы во Владивостоке
Мощный тайфун «Майсак», обрушившийся ранее на Японию, вызвал ураган рекордной силы во Владивостоке.
Евразия Daily 05:23
Общество
Жена Навального прокомментировала отравление мужа «Новичком»
Сегодня же стало известно, что супруга Алексея Навального прокомментировала ситуацию с отравлением мужа.
KDPConsulting.ru 12:28
Общество
Минздрав Турции заявил о втором пике пандемии коронавируса
РБК вчера в 18:00
Происшествия
На Шикотане пропали двое студентов из стройотряда
Сахалин.Инфо 05:27
Шоу-бизнес
«Наш ДиКаприо»: новый образ Александра Петрова восхитил сеть
Актер отрастил волосы и усы с бородой и стал еще больше похож на голливудского красавчика Леонардо ДиКаприо.
Киноафиша России 05:44
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев хочет оградить сына от слухов в прессе
Дмитрий Шепелев, муж Жанны Фриске, желает оградить сына от слухов и грязных материалов по поводу взаимоотношений с семьей жены.
Pravda.Ru 08:53
Футбол
Сборная Украины обыграла Швейцарию в матче Лиги наций
Гол Александра Зинченко принес сборной Украины победу над Швейцарией в матче 1-го тура группы 4 лиги А в Лиге наций УЕФА 3 сентября во Львове.
ИА Красная Весна 16:56
Общество
В Южно-Сахалинске состоялся митинг за перевод школьника на заочку
Чтобы сахалинского школьника перевели на заочное обучение, детям и родителям всего класса пришлось выйти на митинг.
Vostok.Today 08:03
Культура
МТС Медиа и «Среда» запустили совместное производство сериалов
«В 2020–2021 годах МТС Медиа и продюсерская компания „Среда“ произведут семь совместных проектов, первые три из них уже на стадии производства», — сообщили в компании.
ИА Красная Весна 10:46
Кино
Создатели «Игры престолов» снимут сериал про инопланетян для Netflix
Как сообщает Deadline, шоураннеры сериала «Игра престолов» Д.Б. Уайсс и Дэвид Бениофф займутся созданием фантастического сериала по мотивам трилогии The Three-Body Problem («Задача трех тел»).
RuNews24.ru 05:50
Происшествия
Представлена хронология событий на рейсе, где Навальному стало плохо
Kazanfirst.ru 01:45
Общество
СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена
Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК 17:39
Армия и оружие
Россию заподозрили в нарушении оружейного эмбарго в Ливии
Эксперты ООН заподозрили Россию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и Турцию в нарушении международного оружейного эмбарго в Ливии.
Lenta.ru 18:50
Политика
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Россия и Белоруссия обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты.
RT на русском 10:17
Общество
Минздрав назвал приоритетные группы для вакцинации от коронавируса
Приоритетной вакцинации против коронавируса подлежат работники медицинских и образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, следует из восьмой версии временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, разработанных Минздравом .
Ведомости 11:10
Политика
Премьер Швеции призвал расследовать произошедшее с Навальным
Премьер-министр Швеции Стефан Левен призвал российские власти расследовать произошедшее с блогером Алексеем Навальным.
РИА Новости 10:53
Армия и оружие
Military Watch назвал преимущество новых российских десантных кораблей
Помимо собственно десантных операций, "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" смогут бороться с кораблями и подводными лодками противника, выполнять спасательные операции и служить плавучими госпиталями.
Российская газета 03:33
Здоровье
Диетолог назвала опасное для здоровья число чашек чая в день
Врач-диетолог назвала опасное для здоровья количество чашек черного чая в день.
РЕН ТВ 11:47
Технологии
Visa запустила оплату голосом по картам в нескольких ресторанах Москвы
Международная платежная система Visa запустила оплату покупок в заведении с помощью голоса через «Алису» (голосовой помощник от «Яндекса»).
РБК 02:00
Политика
Володин назвал ситуацию с Навальным спланированной акцией против РФ
Ситуация, сложившаяся вокруг Алексея Навального, может быть спланированной акцией против России.
ФАН 10:49
Кино
Якутские фильмы появились на мультимедийном сервисе Okko
В мультимедийном сервисе Окко появилась первая коллекция регионального кино — теперь пользователи могут посмотреть картины якутских режиссеров, передает ЯСИА со ссылкой на пресс-службу якутского отделения Сбербанка.
ИА ЯСИА 06:41