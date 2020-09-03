Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $43,9 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 10:19 мск.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Цена на нефть Brent превысила $44 за баррель

Rambler News Service14:11

Цена на нефть Brent понизилась

Телеканал 360°11:30

Падение цен на нефть марки WTI остановилось на отметке $41,5

ИА Красная Весна01:06

Нефтяная корзина ОПЕК не прекращает дешеветь

Росбалт09:40

Нефть Brent вернулась к отметкам выше $44 за баррель

REGNUM13:30

Мировые цены на нефть упали по итогам торгов среды

Банки.ру01:27

Цена нефти Brent опустилась до $43 за баррель

Деловое.ТВ12:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7394 источника, обновлено в 19:28, Ашберн
Кино

Съемки «Бэтмена» приостановлены из-за коронавируса у Паттинсона

Британский актер Роберт Паттинсон, исполняющий роль Бэтмена в новом кинокомиксе, заболел коронавирусом, сообщает 3 сентября Vanity Fair.
Известия 16:57
6
Общество

Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

Россия возобновит авиасообщение с тремя странами.
Известия 10:26
836
Общество

Правительство РФ выделит 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить из резервного фонда правительства 50 млрд рублей для переселения граждан из аварийного жилья.
Газета.Ru 17:33
Происшествия

Ефремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом

РИА Новости 07:59
1,6K
Кино

Кейт Бланшетт назвала чудом открытие 77-го Венецианского кинофестиваля

Кейт Бланшетт, которая в этом году стала президентом Венецианского фестиваля, в приветственной речи отреагировала на изменения в организации мероприятия, назвав сам факт проведения фестиваля чудом.
Экономика сегодня 12:52
Экономика

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум.
Lenta.ru 17:42
2
Здоровье

Россельхознадзор запретил транзит по РФ скота и птицы с Украины

Россельхознадзор с 4 сентября запрещает транзит по территории РФ скота и птицы, а также некоторых видов продукции животноводства с Украины.
Интерфакс 18:04
4
Общество

Тайфун «Майсак» вызвал ураган рекордной силы во Владивостоке

Мощный тайфун «Майсак», обрушившийся ранее на Японию, вызвал ураган рекордной силы во Владивостоке.
Евразия Daily 05:23
6
Общество

Жена Навального прокомментировала отравление мужа «Новичком»

Сегодня же стало известно, что супруга Алексея Навального прокомментировала ситуацию с отравлением мужа.
KDPConsulting.ru 12:28
312
Общество

Минздрав Турции заявил о втором пике пандемии коронавируса

РБК вчера в 18:00
282
Происшествия

На Шикотане пропали двое студентов из стройотряда

Сахалин.Инфо 05:27
Шоу-бизнес

«Наш ДиКаприо»: новый образ Александра Петрова восхитил сеть

Актер отрастил волосы и усы с бородой и стал еще больше похож на голливудского красавчика Леонардо ДиКаприо.
Киноафиша России 05:44
8
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев хочет оградить сына от слухов в прессе

Дмитрий Шепелев, муж Жанны Фриске, желает оградить сына от слухов и грязных материалов по поводу взаимоотношений с семьей жены.
Pravda.Ru 08:53
Футбол

Сборная Украины обыграла Швейцарию в матче Лиги наций

Гол Александра Зинченко принес сборной Украины победу над Швейцарией в матче 1-го тура группы 4 лиги А в Лиге наций УЕФА 3 сентября во Львове.
ИА Красная Весна 16:56
Общество

В Южно-Сахалинске состоялся митинг за перевод школьника на заочку

Чтобы сахалинского школьника перевели на заочное обучение, детям и родителям всего класса пришлось выйти на митинг.
Vostok.Today 08:03
3
Культура

МТС Медиа и «Среда» запустили совместное производство сериалов

«В 2020–2021 годах МТС Медиа и продюсерская компания „Среда“ произведут семь совместных проектов, первые три из них уже на стадии производства», — сообщили в компании.
ИА Красная Весна 10:46
1
Кино

Создатели «Игры престолов» снимут сериал про инопланетян для Netflix

Как сообщает Deadline, шоураннеры сериала «Игра престолов» Д.Б. Уайсс и Дэвид Бениофф займутся созданием фантастического сериала по мотивам трилогии The Three-Body Problem («Задача трех тел»).
RuNews24.ru 05:50
10
Общество

Крупнейший бордель в Европе обанкротился из-за COVID-19

Известия 11:12
24
Происшествия

Представлена хронология событий на рейсе, где Навальному стало плохо

Kazanfirst.ru 01:45
48
Общество

СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК 17:39
179
Армия и оружие

Россию заподозрили в нарушении оружейного эмбарго в Ливии

Эксперты ООН заподозрили Россию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и Турцию в нарушении международного оружейного эмбарго в Ливии.
Lenta.ru 18:50
2
Политика

Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

Россия и Белоруссия обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты.
RT на русском 10:17
669
Общество

Минздрав назвал приоритетные группы для вакцинации от коронавируса

Приоритетной вакцинации против коронавируса подлежат работники медицинских и образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, следует из восьмой версии временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, разработанных Минздравом .
Ведомости 11:10
109
Политика

Премьер Швеции призвал расследовать произошедшее с Навальным

Премьер-министр Швеции Стефан Левен призвал российские власти расследовать произошедшее с блогером Алексеем Навальным.
РИА Новости 10:53
15
Армия и оружие

Military Watch назвал преимущество новых российских десантных кораблей

Помимо собственно десантных операций, "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" смогут бороться с кораблями и подводными лодками противника, выполнять спасательные операции и служить плавучими госпиталями.
Российская газета 03:33
9
Происшествия

Скандал в аэропорту Крыма из-за игрушки попал на видео

Lenta.ru 13:45
40
Здоровье

Диетолог назвала опасное для здоровья число чашек чая в день

Врач-диетолог назвала опасное для здоровья количество чашек черного чая в день.
РЕН ТВ 11:47
5
Технологии

Visa запустила оплату голосом по картам в нескольких ресторанах Москвы

Международная платежная система Visa запустила оплату покупок в заведении с помощью голоса через «Алису» (голосовой помощник от «Яндекса»).
РБК 02:00
13
Политика

Володин назвал ситуацию с Навальным спланированной акцией против РФ

Ситуация, сложившаяся вокруг Алексея Навального, может быть спланированной акцией против России.
ФАН 10:49
30
Кино

Якутские фильмы появились на мультимедийном сервисе Okko

В мультимедийном сервисе Окко появилась первая коллекция регионального кино — теперь пользователи могут посмотреть картины якутских режиссеров, передает ЯСИА со ссылкой на пресс-службу якутского отделения Сбербанка.
ИА ЯСИА 06:41
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное