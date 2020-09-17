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ТАСС
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась до $43 за баррель

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,94%, до $43,04 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:22 мск. В последний раз нефть сорта Brent торговалась выше $43 за баррель 4 сентября текущего года.В источнике
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ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%

ТАССвчера в 14:21
REGNUM

Нефть WTI подорожала до $41 за баррель

REGNUMвчера в 16:19
Финмаркет

Нефть слабо дорожает на ожиданиях встречи ОПЕК+

Финмаркетвчера в 07:28
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 11:49
ПРАЙМ

Нефть значительно дорожает на новостях со встречи комитета ОПЕК+

ПРАЙМвчера в 12:54
Вечерняя Москва

Нефть дешевеет в преддверии встречи ОПЕК+

Вечерняя Москвавчера в 01:36
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах перешли к снижению

ИА Красная Веснавчера в 01:40

Исследование: пыль определила ранний подъем человеческих цивилизаций

Новое исследование предлагает несколько результатов, которые ставят под сомнение существующие гипотезы о том, почему регионы вокруг Средиземного моря так сильно различаются с точки зрения типа почвы: тогда как толстая плодородная почва обычно развивается во влажном и влажном климате, а более тонкая почва в более засушливых районах в этой части в мире все наоборот.
Исследование: пыль определила ранний подъем человеческих цивилизаций
ГЛАС.RUвчера в 01:46

В Барнауле автомобиль несколько метров протащил сбитого пешехода

В комментариях местные жители указывают, что этот участок дороги плохо освещен, к тому же на улице шел дождь, что затрудняло видимость Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло вечером 17 сентября в Барнауле.
Толк21:34

Киев согласился включить формулу Штайнмайера в закон о Донбассе

В декабре на саммите «нормандской четверки» в Париже был достигнут ряд договоренностей, в том числе об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, закреплении в законодательстве формулы Штайнмайера, определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе и проведение местных выборов в Донбассе.
Известия17:31
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
4,7K

Посольство РФ в США заинтересовал репортаж NBC о террористах в Крыму

После выхода в эфире телеканала NBC репортажа, в котором упоминаются "украинские подразделения" в Крыму, у работающих в Вашингтоне российских дипломатов возникли вопросы к американским властям.
Российская газета22:18
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБКвчера в 06:54
3,9K

Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

Пока не ясно присоединится ли к строительству газопровода «Северный поток — 2» трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которая по предварительным данным, находится в порту немецкого города Росток.
Новый Веквчера в 04:04
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Агент Гарета Бэйла подтвердил переход игрока в «Тоттенхэм»

Агент 31-летнего валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла подтвердил испанскому изданию AS, что окончательные детали перехода его клиента в лондонский «Тоттенхэм Хотспур» урегулированы.
Чемпионат20:02