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ТАСС
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась до $43 за баррель

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,94%, до $43,04 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:22 мск. В последний раз нефть сорта Brent торговалась выше $43 за баррель 4 сентября текущего года.В источнике
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ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%

ТАССвчера в 14:21
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах перешли к снижению

ИА Красная Веснавчера в 01:40
Финмаркет

Нефть слабо дорожает на ожиданиях встречи ОПЕК+

Финмаркетвчера в 07:28
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 11:49
REGNUM

Нефть WTI подорожала до $41 за баррель

REGNUMвчера в 16:19
Вечерняя Москва

Нефть дешевеет в преддверии встречи ОПЕК+

Вечерняя Москвавчера в 01:36
ПРАЙМ

Нефть значительно дорожает на новостях со встречи комитета ОПЕК+

ПРАЙМвчера в 12:54

В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости16 сентября в 07:26
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Пушков отреагировал на планы Польши арестовать российских диспетчеров

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на планы Варшавы арестовать российских диспетчеров, работавших в 2010 году в аэропорту Смоленска, когда в авиакатастрофе погиб бывший президент Польши Лех Качиньский.
Lenta.ru23:10

Куйвашев назначил ответственных за ликвидацию очередей в поликлиниках

Прошу министра здравоохранения совместно с главами муниципалитетов, главврачами городских больниц навести порядок в этой сфере, сделать все для того, чтобы процесс посещения поликлиник был безопасным и комфортным для людей.
Политсоветвчера в 01:59
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
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Правительство продолжит поддерживать безработных в 2021 году

Правительство РФ в следующем году продолжит поддерживать безработных россиян, на это предусмотрены дополнительные ресурсы, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде на канале "Россия-24".
ТАССвчера в 04:45
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