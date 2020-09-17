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ТАСС
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась до $43 за баррель

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,94%, до $43,04 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:22 мск. В последний раз нефть сорта Brent торговалась выше $43 за баррель 4 сентября текущего года.В источнике
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Газета.Ru

Нефть подорожала на 3%

Газета.Ru14:44
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%

ТАСС14:21
Финмаркет

Нефть слабо дорожает на ожиданиях встречи ОПЕК+

Финмаркет07:28
РБК

Цена нефти Brent превысила $43 впервые с 4 сентября

РБК10:56
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Rambler News Service11:49
REGNUM

Цены на нефть Brent превысила $43 за баррель

REGNUM11:28
Эхо Москвы

Первое за эту осень заседание мониторингового комитета ОПЕК+ должно состояться сегодня

Эхо Москвы23:07

Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил журналистам информацию о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.
МИР 24вчера в 05:35
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Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

Пока не ясно присоединится ли к строительству газопровода «Северный поток — 2» трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которая по предварительным данным, находится в порту немецкого города Росток.
Новый Век04:04
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Кубок Кремля по большому теннису отменили из-за коронавируса

5 сентября француженка Кристина Младенович и венгерка Тимея Бабош, посеянные под первым номером в парном разряде на Открытом чемпионате США по теннису (US Open), снялись с турнира из-за предписания уйти на карантин после контакта с больным коронавирусом.
Известия14:21