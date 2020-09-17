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ТАСС
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась до $43 за баррель

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,94%, до $43,04 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:22 мск. В последний раз нефть сорта Brent торговалась выше $43 за баррель 4 сентября текущего года.В источнике
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ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%

ТАССвчера в 14:21
ПРАЙМ

Нефть значительно дорожает на новостях со встречи комитета ОПЕК+

ПРАЙМвчера в 12:54
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 11:49
Финмаркет

Нефть слабо дорожает на ожиданиях встречи ОПЕК+

Финмаркетвчера в 07:28
REGNUM

Нефть WTI подорожала до $41 за баррель

REGNUMвчера в 16:19
Вечерняя Москва

Нефть дешевеет в преддверии встречи ОПЕК+

Вечерняя Москвавчера в 01:36
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах перешли к снижению

ИА Красная Веснавчера в 01:40

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Газета.Ruвчера в 03:57
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Пушков отреагировал на планы Польши арестовать российских диспетчеров

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на планы Варшавы арестовать российских диспетчеров, работавших в 2010 году в аэропорту Смоленска, когда в авиакатастрофе погиб бывший президент Польши Лех Качиньский.
Lenta.ru23:10

В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%).
РБК23:00

Инвестиции в России разошлись в длинных и коротких трендах

Инвестиции в России разошлись в длинных и коротких трендах Инвестиции в экономику России растут все медленнее — если в 1999 – 2010 годах их среднегодовой прирост составлял 9,7% (даже с учетом провала на 13,5% в 2009 году), то в 2011 – 2019 годах он снизился до 1,9% за год, став отрицательным в первом полугодии 2020 года в условиях ограничений ОПЕК + и карантинов.
Коммерсантъ14 сентября в 18:19
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