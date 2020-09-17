Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась до $43 за баррель
Смотрите также
Европарламент не признал результаты выборов в Белоруссии
Ураган оставил без электричества около 60 тыс. домов в Финляндии
В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции
Анонсирована новая игра по вселенной «Гарри Поттера»
Захарова пообещала ответить на санкции против РФ из-за Навального
В СК сообщили, что Марцинкевич признался в серии убийств
Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%
Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста
Матч в Германии завершился со счетом 37:0 из-за коронавируса
В США ураган «Салли» стал тропическим штормом
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального
«Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» и покинуло Лигу Европы
Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста
В СК сообщили, что Марцинкевич признался в серии убийств
Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы
Возбуждено уголовное дело о мытье ног в святой воде в Калининграде
Отопление в Москве планируется включить раньше срока
Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%
Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,94%, до $43,04 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:22 мск. В последний раз нефть сорта Brent торговалась выше $43 за баррель 4 сентября текущего года.В источнике
Подробнее о событии
Первое за эту осень заседание мониторингового комитета ОПЕК+ должно состояться сегодня
Эхо Москвывчера в 23:07