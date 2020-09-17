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ТАСС
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась до $43 за баррель

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,94%, до $43,04 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:22 мск. В последний раз нефть сорта Brent торговалась выше $43 за баррель 4 сентября текущего года.В источнике
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Газета.Ru

Нефть подорожала на 3%

Газета.Ruвчера в 14:44
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 11:49
РБК

Цена нефти Brent превысила $43 впервые с 4 сентября

РБКвчера в 10:56
REGNUM

Нефть WTI подорожала до $41 за баррель

REGNUMвчера в 16:19
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%

ТАССвчера в 14:21
Банки.ру

Мировые цены на нефть ощутимо выросли по итогам торгов среды

Банки.рувчера в 01:40
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 17 сентября

RT на русскомвчера в 01:09

Российская авиация уничтожила позиции боевиков в сирийском Идлибе

По сообщению представителя Сирийского центр мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдеррахмана, ракетные и бомбовые удары наносились по районам северо-западнее города Маарат ан-Нааман, территорию которых контролируют отряды запрещенных в России террористических организаций «Исламская партия Туркестана» и «Воины Кавказа».
Российская авиация уничтожила позиции боевиков в сирийском Идлибе
Инфоросвчера в 07:55
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Киев согласился включить формулу Штайнмайера в закон о Донбассе

В декабре на саммите «нормандской четверки» в Париже был достигнут ряд договоренностей, в том числе об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, закреплении в законодательстве формулы Штайнмайера, определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе и проведение местных выборов в Донбассе.
Киев согласился включить формулу Штайнмайера в закон о Донбассе
Известия17:31
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Жена Ефремова впервые посетила его в СИЗО

Жена осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова Софья Кругликова впервые посетила его в СИЗО, рассказал секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
Газета.Ruвчера в 16:14
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США ответили на предложение Германии по выкупу «Северного потока-2»

Американские власти ответили на инициированную ФРГ сделку по «Северному потоку-2», согласно которой Германия предложила выделить 1 млрд евро на постройку 2-х терминалов по приему СПГ из США.
Infox.ruвчера в 15:36
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Овечкин может стать самым высокооплачиваемым игроком НХЛ из России

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может получить от своего клуба зарплату в размере $12 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из России за всю историю.
News.ruвчера в 10:58
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости16 сентября в 07:26
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Лавров уличил Тихановскую в призыве к уголовным преступлениям

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская делает заявления, которые провоцируют много вопросов, в том числе по сути призывает силовиков совершить измену Родине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Взгляд.рувчера в 12:57
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
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Вице-мэра Воронежа задержали по подозрению в присвоении 1,5 млн рублей

Оперативники ФСБ утром 17 сентября задержали заместителя главы администрации Воронежа по градостроительству Владимира Левцева по подозрению в присвоении 1,5 млн руб. на предыдущем месте работы.
Коммерсантъвчера в 09:52
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