Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась до $43 за баррель
Смотрите также
Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров
Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России
Отопление в Москве планируется включить раньше срока
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Apple презентовала новое обновление iOS 14 GM и iPadOS 14 GM
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального
Рогозин заявил о намерении отправить миссию на Венеру
Турецкий отель освободил сына Сафронова от оплаты ремонта бассейна
Минобрнауки изменило порядок приема студентов в вузы
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы
Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров
Минобрнауки изменило порядок приема студентов в вузы
«Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы
СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет
Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%
Врио президента Боливии сняла свою кандидатуру на выборах президента
Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,94%, до $43,04 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:22 мск. В последний раз нефть сорта Brent торговалась выше $43 за баррель 4 сентября текущего года.В источнике
Подробнее о событии