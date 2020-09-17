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ТАСС
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась до $43 за баррель

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,94%, до $43,04 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:22 мск. В последний раз нефть сорта Brent торговалась выше $43 за баррель 4 сентября текущего года.В источнике
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ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%

ТАСС14:00
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 17 сентября

RT на русском01:09
РБК

Цена нефти Brent превысила $43 впервые с 4 сентября

РБК10:56
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Rambler News Service11:49
REGNUM

Цены на нефть Brent превысила $43 за баррель

REGNUM11:28
URA.Ru

Новости кризиса 17 сентября. В России сократят расходы на маткапитал и повысят налоги

URA.Ru00:00
Коммерсантъ

Цена нефти Brent поднялась выше $43

Коммерсантъ11:22

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
4,5K

Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил журналистам информацию о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.
МИР 24вчера в 05:35
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Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19

«Минздрав России внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с международным непатентованным наименованием (МНН) фавипиравир, разрешив их применение в амбулаторных условиях», — передает сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия12:30
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новости10:45
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Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

Пока не ясно присоединится ли к строительству газопровода «Северный поток — 2» трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которая по предварительным данным, находится в порту немецкого города Росток.
Новый Век04:04
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Комиссию РПЦ не пустили в захваченный опальным священником монастырь

Созданную для проведения молебна и инвентаризации комиссию Екатеринбургской епархии Русской православной церкви (РПЦ) не пустили на территорию Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви и лишенным сана священником Сергием (Романовым).
Lenta.ru10:55
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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