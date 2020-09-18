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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent находится на уровне $43 за баррель

Котировки выросли на 0,62% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки WTI подорожала на 0,59%, до $41,21 за баррель. Отметим, что цена нефти WTI в последний раз поднималась выше $40 за баррель 4 сентября.В источнике
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Банки.ру

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга

Банки.ру01:27
Финмаркет

Следующим сопротивлением для Brent может стать отметка $44,5 за баррель - «Алор Брокер»

Финмаркет05:22
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $43 за баррель

Rambler News Service07:51
Право.ру

Доллар, нефть и коронавирус на 18 сентября

Право.ру04:36
Интерфакс

Нефть Brent подорожала до $43,51 за баррель

Интерфакс07:33
ИА Красная Весна

Цены на нефть марки WTI поднялись выше $41 за баррель

ИА Красная Весна01:15
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%

ТАССвчера в 14:21

Сбербанк сохранит выплаты акционерам на уровне 50% от чистой прибыли

Сбербанк сохранит выплаты акционерам на уровне 50% от чистой прибыли Благодаря снижению объема рисковых активов Сбербанку удалось выдерживать достаточность капитала выше уровня 12,5%, что позволяет платить дивиденды в объеме половины чистой прибыли.
Коммерсантъ08:52

Варламов признан второй звездой матча «Айлендерс» с «Тампой»

Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов стал второй звездой шестого матча финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Тампы-Бэй Лайтнинг", сообщает официальный сайт Лиги.
Газета.Ru01:05

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"Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги", - отметил Владимир Путин.
Российская газета08:23
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Скажи «да»: могут ли мошенники оформить на вас кредит по голосу? Отвечают банкиры

Нужно не только разговаривать своим голосом, но и указать логин и пароль, полученные при регистрации в ЕБС, показать в камеру лицо, назвать кодовое слово, — добавляет директор сети офисов «Райффайзенбанка» в Екатеринбурге Ольга Маутер.
Новости Ярославля 76.ru08:51

Названа цена российского лекарства от коронавируса

Одна упаковка нового российского препарата для лечения COVID-19 «Арепливир», который Минздрав разрешил применять амбулаторно, будет стоить в рознице от 12 320 рублей, сообщил ТАСС гендиректор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.
BFM.ru08:06
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