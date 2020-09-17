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ТАСС
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась до $43 за баррель

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,94%, до $43,04 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:22 мск. В последний раз нефть сорта Brent торговалась выше $43 за баррель 4 сентября текущего года.В источнике
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ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%

ТАСС14:21
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Rambler News Service11:49
ПРАЙМ

Нефть значительно дорожает на новостях со встречи комитета ОПЕК+

ПРАЙМ12:54
Финмаркет

Нефть слабо дорожает на ожиданиях встречи ОПЕК+

Финмаркет07:28
РБК

Цена нефти Brent превысила $43 впервые с 4 сентября

РБК10:56
REGNUM

Цены на нефть Brent превысила $43 за баррель

REGNUM11:28
Эхо Москвы

Первое за эту осень заседание мониторингового комитета ОПЕК+ должно состояться сегодня

Эхо Москвы23:07

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального
РБК06:54
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новости10:45
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СК подтвердил, что Марцинкевич совершил суицид

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в интервью «Комсомольской правде» заявила, что в рамках проверки подтверждается, что националист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, совершил самоубийство.
RT на русском09:39
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МИД РФ обвинил ОЗХО и Германию в сговоре по поводу анализов Навального

Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провел тайную операцию по забору биоматериала оппозиционера Алексея Навального, при этом ФРГ отказывала России в содействии, заявил российский МИД.
Коммерсантъ13:53
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Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста

"Евгений Савченко проинформировал участников встречи (с руководителями органов власти региона) о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в сообщении.
РИА Новости11:45
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
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Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате

Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.
Российская газета05:45
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Ольга Скабеева: «Меня вылечили»

Ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева в своем "Инстаграме" рассказала подписчикам, что переболела коронавирусом и поблагодарила врачей, которые помогли преодолеть ей страх и вылечили.
Вести.Ru09:56
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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