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ТАСС
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась до $43 за баррель

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,94%, до $43,04 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:22 мск. В последний раз нефть сорта Brent торговалась выше $43 за баррель 4 сентября текущего года.В источнике
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Газета.Ru

Нефть подорожала на 3%

Газета.Ru14:44
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%

ТАСС14:21
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Rambler News Service11:49
REGNUM

Нефть WTI подорожала до $41 за баррель

REGNUM16:19
ПРАЙМ

Нефть значительно дорожает на новостях со встречи комитета ОПЕК+

ПРАЙМ12:54
РБК

Цена нефти Brent превысила $43 впервые с 4 сентября

РБК10:56
Агентство нефтегазовой информации

Нефть дорожает: Brent - $39,95 за баррель, WTI - $37,56

Агентство нефтегазовой информации14 сентября в 01:20

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Газета.Ru03:57
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Европарламент не признал результаты выборов в Белоруссии

17 сентября Европарламент принял резолюцию по Белоруссии, в которой не признал Александра Лукашенко легитимным президентом и требует введения санкций против Минска и граждан России, "поддерживавших Лукашенко".
МонаВиста11:33
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На высокопоставленного наркополицейского из Великих Лук завели дело

Против замглавы отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по городу Великие Луки завели уголовное дело - наркополицейского заподозрили в превышении полномочий и организации незаконного хранения наркотиков.
РЕН ТВ14:50
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Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

Пока не ясно присоединится ли к строительству газопровода «Северный поток — 2» трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которая по предварительным данным, находится в порту немецкого города Росток.
Новый Век04:04
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