Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась до $43 за баррель
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Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,94%, до $43,04 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:22 мск. В последний раз нефть сорта Brent торговалась выше $43 за баррель 4 сентября текущего года.В источнике
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Нефть дорожает: Brent - $39,95 за баррель, WTI - $37,56
Агентство нефтегазовой информации14 сентября в 01:20