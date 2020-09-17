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ТАСС
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась до $43 за баррель

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,94%, до $43,04 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:22 мск. В последний раз нефть сорта Brent торговалась выше $43 за баррель 4 сентября текущего года.В источнике
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Коммерсантъ

Цена нефти Brent поднялась выше $43

Коммерсантъ11:22
РБК

Цена нефти Brent превысила $43 впервые с 4 сентября

РБК10:56
URA.Ru

Новости кризиса 17 сентября. В России сократят расходы на маткапитал и повысят налоги

URA.Ru00:00
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Rambler News Service11:49
REGNUM

Цены на нефть Brent превысила $43 за баррель

REGNUM11:28
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась до $43 за баррель

ТАСС10:37
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 17 сентября

RT на русском01:09

Медведев исключил выдачу российских авиадиспетчеров Польше

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «русофобской истерией» планы властей Польши арестовать российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения там самолёта польского президента Леха Качиньского в 2010 году.
Медведев исключил выдачу российских авиадиспетчеров Польше
RT на русском13:00

Оппозиционеру Пивоварову вменили организацию несанкционированной акции

Задержанного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова подозревают в организации несанкционированной акции против внесения поправок в Конституцию РФ, сообщили в четверг в организации.
Интерфакс11:58
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
4,4K

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
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В Кузбассе снова могут закрыть ТЦ и кафе из-за коронавируса

В ходе брифинга по ситуации с коронавирусом начальник отдела эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Маргарита Новосёлова рассказала, могут ли из-за роста заболеваемости вновь ввести ограничения — закрыть ТЦ, кафе и рестораны.
НГС.Кемерово10:07
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Военная прокуратура Балтфлота проверит инцидент с мытьем ног в часовне

Военная прокуратура Калининградского гарнизона организовала проверку в связи с публикацией в интернете видео, на котором пятеро мужчин моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя.
Российская газета09:18
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Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъвчера в 13:40
1,5K

Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате

Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.
Российская газета05:45
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