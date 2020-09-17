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ТАСС
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась до $43 за баррель

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,94%, до $43,04 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:22 мск. В последний раз нефть сорта Brent торговалась выше $43 за баррель 4 сентября текущего года.В источнике
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Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 11:49
Газета.Ru

Нефть подорожала на 3%

Газета.Ruвчера в 14:44
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%

ТАССвчера в 14:21
REGNUM

Нефть WTI подорожала до $41 за баррель

REGNUMвчера в 16:19
RT на русском

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:25
Право.ру

Доллар, нефть и коронавирус на 17 сентября

Право.рувчера в 04:21
АК&М

Фьючерс на нефть Brent на ноябрь понизился на 0.57%

АК&Мвчера в 05:17

Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны

Близким Алексея Навального может грозить тюремный срок, если они вывезли из России бутылку со следами отравляющего вещества, зная о его содержании в сосуде, заявил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.
РИА Новости19:26
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США ответили на предложение Германии по «Северному потоку-2»

Власти США ответили на предложенную Германией сделку по «Северному потоку-2», в рамках которой Берлин готов выделить миллиард евро на строительство двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа.
Lenta.ruвчера в 13:14
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Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста

"Евгений Савченко проинформировал участников встречи (с руководителями органов власти региона) о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в сообщении.
РИА Новостивчера в 11:45
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Застройщики потребовали изменить условия предоставления сельской ипотеки

Компании, которые занимаются строительством малоэтажного жилья, попросили министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ изменить правила предоставления сельской ипотеки.
БИЗНЕС Online01:13

Посольство России потребовало от США разъяснений репортажа NBC

Посольство России в Вашингтоне потребовало у американских властей объяснений по поводу репортажа телеканала NBC, в котором упоминается поддержка со стороны США «украинских подразделений» в Крыму.
Ведомости00:57
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Лавров уличил Тихановскую в призыве к уголовным преступлениям

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская делает заявления, которые провоцируют много вопросов, в том числе по сути призывает силовиков совершить измену Родине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Взгляд.рувчера в 12:57
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