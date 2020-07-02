Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $43

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,86% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $43,23 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:28 мск.
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Цены на нефть падают на фоне новой вспышки коронавируса в США

News.ru02:15

Цены на нефть снова преодолели психологическую отметку

РЕН ТВ00:51

Рост котировок Brent и WTI ускорился

Росбалтвчера в 07:48

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $43

ТАССвчера в 14:25

Цена нефти марки Brent превысила $43 за баррель

RT на русскомвчера в 14:45

Нефть Brent движется к уровню $45

REGNUM01:19

Доллар, нефть и коронавирус на 2 июля

Право.рувчера в 05:45
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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском вчера в 04:33
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Политика

Путин присвоил звание «город трудовой доблести» 20 местам в России

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам страны.
Телеканал 360° вчера в 14:12
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Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском вчера в 06:32
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Общество

Расчет отпускных после нерабочих дней для неработающих, работающих и удаленщиков

Если же работник в период действия Указов не освобождался от работы и в табеле учета рабочего времени у него указаны рабочие дни, то этот период и суммы выплат за него учитываются при исчислении среднего заработка.
ИА Клерк.Ру вчера в 00:58
Политика

В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17

Москва, 3 июля 2020, 08:41 — REGNUM Вышедшая к конце мая в Малайзии книга о трагедии малайзийского Boeing MH17, который потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года, говорит о том, что «малайзийцы стремятся сами сформировать мнение» о случившейся катастрофе.
REGNUM 01:41
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Происшествия

Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен

Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском вчера в 10:25
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Общество

В нескольких музеях Москвы выявили вспышки коронавируса

После начала работы музеев в Москве произошло несколько локальных вспышек коронавируса, сообщил начальник управления музейно-выставочной службы департамента культуры города Антон Горянов.
Коммерсантъ вчера в 15:58
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Происшествия

Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
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Экономика

Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам

Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM вчера в 10:07
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Армия и оружие

Военный эксперт заявил, что «Сармат» позволит России осуществить «ход конем»

Принятие на вооружение армии России межконтинентальной ракеты «Сармат» создаст более надежный щит над страной и будет представлять большую угрозу для противника, считает военный эксперт Владимир Попов.
ФАН 01:57
Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
440
Общество

Ространснадзор выявил 518 нарушений санитарных норм в аэропортах

С 1 по 24 июня сотрудники Ространснадзора провели 543 рейда в аэропортах и на воздушных судах. В результате было выявлено 518 нарушений.
REGNUM 01:47
24
Происшествия

В крае 14 тысяч жителей остались без света из-за урагана

В Курагино и Березовском свет отключили частично. Всего без электричества остались около 14 тыс. человек.
ДЕЛА.ru 01:11
1
Политика

Чиновников хотят обязать соблюдать нормы литературного русского языка

Российских чиновников заставят соблюдать нормы современного русского литературного языка.
Известия вчера в 20:00
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
55
Экономика

Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова

ФАС удовлетворила ходатайство подмосковного завода о покупке актива у «Металлоинвеста» 6 мая.
РБК вчера в 14:55
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях

Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях Сергей Шнуров опубликовал романтическое видео с супругой Ольгой Абрамовой.
Экспресс газета 01:01
1
Футбол

Уткин прокомментировал заявление Черчесова о поправках в конституцию

Российский блогер Василий Уткин призвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова посмотреть выпуск «КраСавы», посвященный детским школам во Владивостоке.
ProstoProSport вчера в 05:24
Здоровье

Онколог назвал опасную причину боли в правом подреберье

Врач онколог-хирург Иван Карасев рассказал о тревожных симптомах опасного вида онкологии.
Московский Комсомолец 00:53
Армия и оружие

РФ продемонстрировала используемое в Сирии оружие

Использовать на территории САР «Искандер-М» начали в 2017 году. Оружие оказалось действенным во время борьбы с террористами.
RuNews24.ru 00:52
28
Общество

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Росавиация продлила запрет на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства до 1 августа 2020 года.
Известия вчера в 16:44
2,4K
Политика

Большинство петербуржцев проголосовали против поправок на 29 участках

На 29 участках в Петербурге большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию.
МР7.ру вчера в 12:54
73
Экономика

Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

Согласно законопроекту, размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 3 тыс. руб. за единицу пневматического оружия и 10 тыс. руб. за огнестрельное оружие (единоразовый сбор).
РБК вчера в 23:00
29
Происшествия

Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

Спасатели эвакуируют на автобусах 1640 человек, в том числе 367 детей. Их развезут в ближайшие населенные пункты.
Интерфакс вчера в 18:01
67
Здоровье

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.).
РБК 01:30
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Шоу-бизнес

Пугачева устроила сюрприз Максиму Галкину

«Семейный очаг», — говорит Пугачева за кадром. Позднее на видео появляется Максим Галкин, который был приятно удивлен сюрпризу.
ФАН 01 июля в 15:09
19
Политика

ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн

Стало известно, что центробанк Венесуэлы опротестует решение суда Лондона, которое «нацелено на лишение венесуэльского народа золота».
ToDay News Ufa вчера в 16:31
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Общество

Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии

В Западной Монголии, рядом с границей РФ, выявлена вспышка смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
Evo-rus.com 01:13
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Авто

Подержанные машины в России в I полугодии подорожали на 3-3,5%

Подержанные машины в России возрастом трех-пяти лет в I полугодии 2020 года подорожали на 3-3,5%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование портала «Авто.ру».
Urbc.Ru 01:47
7
Футбол

В РФС объяснили, почему на матче «Спартака» не будет VAR

После 25 туров чемпионата России "Спартак" располагается на шестой строчке российского первенства, записав в свой актив 32 очка.
Vprognoze.ru вчера в 22:09
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Как работают Яндекс.Новости?
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