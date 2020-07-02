Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,86% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $43,23 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:28 мск.

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $43

Происшествия СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске «Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК. 422

Общество Расчет отпускных после нерабочих дней для неработающих, работающих и удаленщиков Если же работник в период действия Указов не освобождался от работы и в табеле учета рабочего времени у него указаны рабочие дни, то этот период и суммы выплат за него учитываются при исчислении среднего заработка.

Политика В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17 Москва, 3 июля 2020, 08:41 — REGNUM Вышедшая к конце мая в Малайзии книга о трагедии малайзийского Boeing MH17, который потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года, говорит о том, что «малайзийцы стремятся сами сформировать мнение» о случившейся катастрофе. 390

Общество В нескольких музеях Москвы выявили вспышки коронавируса После начала работы музеев в Москве произошло несколько локальных вспышек коронавируса, сообщил начальник управления музейно-выставочной службы департамента культуры города Антон Горянов. 21

Армия и оружие Военный эксперт заявил, что «Сармат» позволит России осуществить «ход конем» Принятие на вооружение армии России межконтинентальной ракеты «Сармат» создаст более надежный щит над страной и будет представлять большую угрозу для противника, считает военный эксперт Владимир Попов.

Общество Ространснадзор выявил 518 нарушений санитарных норм в аэропортах С 1 по 24 июня сотрудники Ространснадзора провели 543 рейда в аэропортах и на воздушных судах. В результате было выявлено 518 нарушений. 24

Экономика Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова ФАС удовлетворила ходатайство подмосковного завода о покупке актива у «Металлоинвеста» 6 мая.

Футбол Уткин прокомментировал заявление Черчесова о поправках в конституцию Российский блогер Василий Уткин призвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова посмотреть выпуск «КраСавы», посвященный детским школам во Владивостоке.

Здоровье Онколог назвал опасную причину боли в правом подреберье Врач онколог-хирург Иван Карасев рассказал о тревожных симптомах опасного вида онкологии.

Экономика Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие Согласно законопроекту, размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 3 тыс. руб. за единицу пневматического оружия и 10 тыс. руб. за огнестрельное оружие (единоразовый сбор). 29

Здоровье В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.). 265

Шоу-бизнес Пугачева устроила сюрприз Максиму Галкину «Семейный очаг», — говорит Пугачева за кадром. Позднее на видео появляется Максим Галкин, который был приятно удивлен сюрпризу. 19