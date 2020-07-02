Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $43

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,86% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $43,23 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:28 мск.
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Стоимость нефти Brent превысила $43

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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $43

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Нефть Brent превысила в цене $43 за баррель на бирже ICE

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Стоимость нефти Brent закрепилась выше $42 за баррель

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Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
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Жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Анна высказала мнение о том, как она себя чувствует в статусе бабушки в 38 лет.
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Обозреватели издания The Wall Street Journal сообщили о крупнейших учениях со времен окончания Холодной войны, которые провела Россия в конце 2019 года, отправив в поход сразу 10 подводных лодок в Северную Атлантику.
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Манчестер Сити — Ливерпуль 2:0 (1-й тайм)

Футболисты «Манчестер Сити» организовали чемпионский коридор для игроков «Ливерпуля» перед матчем команд в рамках 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи оценил работу судьи в игре 25-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром».
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Новый Galaxy Note 20 случайно показала компания Samsung

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