Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $43

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,86% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $43,23 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:28 мск.
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Нефть Brent подешевела на фоне увеличения случаев заражения COVID-19 в США

Говорит Москва02:28

Цены на нефть падают на фоне новой вспышки коронавируса в США

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Цена нефти марки Brent превысила $43 за баррель

RT на русскомвчера в 14:45

Цены на нефть снова преодолели психологическую отметку

РЕН ТВ00:51

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $43

ТАССвчера в 14:25

Цены на нефть опускаются, но Brent держится выше $42 за баррель

Росбалт02:59

Доллар, нефть и коронавирус на 2 июля

Право.рувчера в 05:45
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Происшествия

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Вести.Ru вчера в 11:17
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Общество

На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников

Сами выпускники могут использовать средства защиты по желанию. Результаты первого ЕГЭ выпускники узнают не позднее 17 июля.
REGNUM 02:35
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Политика

Итоги голосования по поправкам в Конституцию в Кремле назвали триумфом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство считает итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ триумфальными.
АБН вчера в 07:39
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Здоровье

В Минздраве объяснили рост числа онкологических заболеваний в России

Рост числа впервые выявленных онкологических заболеваний за последний год связан с улучшением качества диагностики и доступа к медицине в стране.
Lenta.ru 02:40
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Происшествия

В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком

RT на русском 02:53
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Общество

В Минздраве поддержали запрет на продажу алкоголя с 20 до 11 часов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает необходимым дальнейшее ограничение времени продажи спиртных напитков.
НТВ 03:14
Общество

ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков

Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
Lenta.ru 03:10
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Общество

Минобороны РФ: привитых от COVID-19 добровольцев осматривают ежедневно

Как сообщало ИА REGNUM, добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19, изолированы в стационаре в московском госпитале имени Бурденко.
REGNUM 01:24
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Кино

Звезда «Сверхъестественного» может сыграть в третьем сезоне «Пацанов»

Если подумать, присоединение Моргана к «Пацанам» было бы довольно ироничным событием, ведь он был звездой фильма по комиксам «Лузеры», в котором сыграл лидера спецназа ЦРУ, весьма напоминающего Билли Бутчера (Карл Урбан).
Popcornnews.ru 02:45
Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
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Автоспорт

Квят прокомментировал старт нового сезона Формулы-1

Напомним, сегодня в Австрии состоятся первые заезды нового сезона Формулы-1.
ГЛАС.RU 02:20
Шоу-бизнес

Влад Соколовский расстался с кандидаткой в группу Serebro

В какой-то момент Владу Соколовскому стали пророчить роман с молодой певицей Ангелиной Сурковой, которая является кандидаткой в состав группы Serebro.
Bimru.ru вчера в 11:00
Экономика

Греф дал прогноз по курсу рубля на конец 2020 года

Москва, 1 июля 2020, 15:06 — REGNUM Глава Сбербанка Герман Греф считает, что к концу 2020 года российский рубль укрепиться к доллару США и за один доллар на бирже будут давать 60−62 рубля.
REGNUM 01 июля в 08:06
1,8K
Происшествия

Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину

Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
РИА Новости вчера в 13:26
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Наука

Представлена формула для сравнения возраста человека и собаки

Биологи США разработали специальную формулу для того, чтобы максимально точно определить возраст собаки в корреляции с возрастом человека.
Live24 01:48
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Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
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Происшествия

В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления

В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
Lenta.ru вчера в 11:09
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Общество

В Мосгоризбиркоме опровергли заявления о неучтенных бюллетенях

Мосгоризбирком опроверг информацию о якобы не учтенных бюллетенях в ходе голосования по поправкам к Конституции России, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 02:28
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Политика

За поправки в Конституцию проголосовали 77,92% избирателей

В Нижегородской области за изменения в Основной закон высказались 59,7% проголосовавших, против — 40,3%. 1 июля в России прошли малочисленные акции протеста против поправок.
Компания вчера в 02:59
10
Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club высказался о разводе Харламова и фильме «Текст»

Поклонники пары до сих пор уверенны, что одна из главных причин развода звезд – откровенные сцены Асмус в кинокартине По словам Артура Джанибекяна, коллеги Гарика, шоумен действительно тяжело воспринял шквал критики, который после выхода фильма обрушился на него и его жену.
КМВ Новости вчера в 09:00
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Общество

В США зафиксирован новый рекорд заражений коронавирусом

В США зафиксирован новый рекорд по числу заражений коронавирусом: 55 тысяч случаев за сутки.
Lenta.ru 03:22
Гаджеты

В сети появилось фото якобы ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti

Игромания.ру вчера в 15:09
1
Политика

Минтруд предложил проверять у чиновников знание русского языка

Законопроект, обязывающий проводить оценку уровня знания русского языка при отборе на государственную службу, разрабатывает Министерство труда и социальной защиты РФ, сообщают 3 июля «Известия».
ИА Красная Весна 00:26
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Армия и оружие

Сирийские военные перехватили американский конвой: опубликовано видео

Военнослужащие Сирийской арабской армии, которые дислоцируются на одном из КПП вдоль дороги Хасаке - Тель-Брак на северо-востоке Сирии проявили решительность и перехватили американский конвой, попытавшийся проехать через этот контрольно-пропускной пункт.
Shraibikus News 02:14
Общество

Большинство педагогов не приобрели достаточных навыков для «удаленки»

Как указано в докладе, только 12% преподавателей считают, что дистанционный формат не сделал работу более трудоемкой, остальные заявили о росте методической нагрузки и интенсивности учебной работы.
РИА Новости 03:47
Политика

Назарбаев заявил, что чувствует себя хорошо и приступает к работе

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выздоровел после заражения коронавирусом, чувствует себя хорошо и приступает к полноценной работе.
ТАСС вчера в 21:44
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.
RT на русском 02:26
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Армия и оружие

Сухопутной гаубицей «Коалиция-СВ» вооружат российские боевые корабли

Начальник научно-конструкторского центра ЦНИИ «Буревестник» Павел Ковалев заявил, что характеристики боевого модуля самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» позволяют вооружить им не только сухопутные войска, но и корабли Военно-морского флота России.
Военное дело 02:04
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Происшествия

Lamborghini известного блогера попал в аварию в Санкт-Петербурге

Lenta.ru 03:09
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Здоровье

Врачи назвали диету, помогающую восстановить печень любителям алкоголя

После злоупотребления алкоголем печень помогут восстановить отказ от вредных привычек и определенный рацион питания.
Live24 03:09
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Как работают Яндекс.Новости?
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