Энергетика
ТАССЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $43
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,86% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $43,23 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:28 мск.
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Футбол
Гол Рамоса с пенальти помог «Реалу» победить «Хетафе»
В матче 33- го тура Примеры мадридский «Реал» одержал победу над «Хетафе».
RT на русском 17:57
Политика
Путин присвоил звание «город трудовой доблести» 20 местам в России
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам страны.
Телеканал 360° 14:12
Технологии
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали крупное обновление, которое добавит несколько новых функций.
Известия 12:52
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным
Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», высказалась об угрозах, поступивших ей в Instagram из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным.
Lenta.ru 12:26
Происшествия
ТАСС: актер Сынгаевский признал вину в хищении денег со счетов умерших
Актер Владимир Сынгаевский, которого обвиняют по делу о мошенничестве, признался, что крал деньги со счетов умерших людей.
Газета.Ru 16:21
Политика
Путин поблагодарил россиян за поддержку поправок в Конституцию
По данным Центризбиркома, за поправки высказались 77,92%. Владимир Путин поблагодарил граждан за их позицию и доверие.
МИР 24 09:30
Происшествия
В Самарской области начали эвакуацию людей из-за прорыва газопровода
В 15:25 по московскому времени в МЧС поступила информация, что при проведении земляных работ аварийная бригада повредила незаконную врезку в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 мм в километре от Верхней Подстепновки.
РБК 18:17
Общество
Создатели «Мира Дикого запада» снимут сериал на основе игры «Fallout»
Серия игр "Fallout" дебютировала в 1997 году и быстро заняла первые строчки в рейтингах игровых журналов, продолжая оставаться популярной у геймеров до сих пор.
Газета.Ru 17:29
Космос
В США создают духи с ароматом космоса
Отмечается, что аромат будут создавать после обсуждения ряда моментов по данному проекту с астронавтами, побывавшими в космическом пространстве.
Evo-rus.com 02:34
Кино
Вышел трейлер фильма «Сборщик налогов» в главной роли с Шайей ЛаБафом
В сети появился трейлер фильма The Tax Collector («Сборщик налогов») режиссера Дэвида Эйра, который снял картины «Отряд самоубийц» и «Яркость».
Playboyrussia.com 07:29
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК 14:20
Культура
Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США
Более 800 деятелей кино пригласили вступить в Киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ 30 июня в 21:30
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия 09:16
Авто
Volvo отзывает более 2 млн своих автомобилей из-за дефекта
Причиной послужил дефект в ремнях безопасности. Такая неисправность наблюдается на автомобилях, выпущенных в период с 2006 по 2019 год.
Новые автомобили вчера в 10:29
Здоровье
Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах
Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах. Об этом в собственном Instagram-аккаунте рассказал диетолог Алексей Ковальков.
Piter.tv 02:54
Происшествия
Военный суд в Петербурге арестовал двух сотрудников стройнадзора МО
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал до 25 августа двух сотрудников 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России в рамках уголовного дела о получении взяток и создании преступного сообщества.
RT на русском вчера в 15:51
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия 16:40
Игры
Из анонсов в EGS пропало объявление о раздаче Conan Exiles
Ранее среди тайтлов был заявлен многопользовательский симулятор выживания Conan Exiles, но затем анонс о его раздаче пропал с сайта цифрового магазина.
CyberSport.ru 09:06
Культура
Кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября
Evo-rus.com 10:52
Футбол
Матч «Спартака» и «Тамбова» в 26-м туре РПЛ пройдет без VAR
Фото: Михаил Синицын / РГ Назначены судейские бригады на матчи 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.
Российская газета 12:59
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену
Сергей Шнуров два года назад женился в четвертый раз. Избранницей певца стала дочь уральского миллионера Ольга Абрамова.
Комсомольская правда 15:30
Политика
В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17
Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.
Российская газета 17:21
Музыка
Сергей Шнуров возродил группу «Ленинград» и снял клип на новую песню
Российский певец Сергей Шнуров возродил группу «Ленинград» и снял музыкальный клип на новую песню.
Evo-rus.com 15:40
Культура
Cергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
ToDay News Ufa вчера в 07:40
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40