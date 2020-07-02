Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $43

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,86% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $43,23 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:28 мск.
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Стоимость нефти Brent превысила 43 доллара

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