Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $43

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,86% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $43,23 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:28 мск.
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Цена нефти марки Brent превысила $43 за баррель

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Нефть Brent превысила в цене $43 за баррель на бирже ICE

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Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов среды

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Право.рувчера в 05:45

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

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В России вузы вправе переносить начало учебного года

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В Кузбассе выявили 62 новых случая коронавируса

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Присвоение Челябинску звания «Город трудовой доблести» отметят салютом

Челябинск, 2 июля 2020, 20:37 — REGNUM В Челябинске вечером 2 июля состоится салют в честь принятия решения о присвоении городу почётного звания «Город трудовой доблести».
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Опубликован трейлер игры Crysis Remastered

Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
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Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
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Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни

В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с "Российской газетой".
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Жители семи районов Екатеринбурга выиграли автомобили

Обладателями модели Volkswagen Polo стали жители 7 районов Екатеринбурга.
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Поклонники стали приписывать Павлу Прилучному роман с коллегой по актерскому цеху Мирославой Карпович.
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ЦИК РФ обнародовал данные голосования после обработки 60% протоколов

Москва, 1 июля 2020, 23:15 — REGNUM Почти 77% жителей Российской Федерации по итогам обработки 60% протоколов поддержали на общероссийском голосовании внесение поправок к Конституции страны.
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Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России

Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем.
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Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
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В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17

Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.
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Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с космодрома во Флориде с навигационным спутником GPS III–3 для нужд американских Космических сил.
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Мусаев: «В наши ворота поставили неоднозначный пенальти»

Дополнительно специалист сообщает, что не согласен с судейским решением о назначении пенальти, так как там нарушения не было.
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В Новосибирской области больше 100 человек умерли от коронавируса

В Новосибирской области за минувшие сутки заболело коронавирусом 92 человека. Всего же зараженных в регионе 6177.
ИА 1-Line вчера в 02:27
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Происшествия

Одиннадцатилетняя девочка погибла на нелегальной тропе в Листвянке

На нелегальной тропе в Листвянке погибла одиннадцатилетняя девочка.
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Мураев заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что власти Украины переживают из-за возможного возвращения Донбасса.
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39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета

Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
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Общество

В Минобороны РФ сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину

Москва, 3 июля 2020, 05:39 — REGNUM Испытания российской вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России, проходят благополучно для добровольцев.
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