Энергетика
ТАССЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $43
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,86% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $43,23 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:28 мск.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
Происшествия
МАГАТЭ поставили в известность об инциденте на ядерном объекте в Иране
Как сообщил ранее официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, один из строящихся навесов на ядерном объекте в городе Натанз был поврежден из-за инцидента, жертв в результате происшествия нет.
ТАСС 14:46
Общество
Ещё 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве
«В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит заявление штаба ТАСС.
RT на русском 16:14
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия 16:40
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным
Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», высказалась об угрозах, поступивших ей в Instagram из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным.
Lenta.ru 12:26
Происшествия
Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
Кино
Команда Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о стульях на съемках
Представитель Кристофера Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о том, что режиссер не разрешает сидеть на съемочной площадке, сообщает Indiewire.
РИА Новости вчера в 18:54
Здоровье
ВОЗ изучает данные о новом штамме свиного гриппа в Китае
Очередные результаты исследования вируса G4 доказывают возможность появления новой пандемии, так как мутирующий вирус может распространяться между людьми.
Evo-rus.com 02:16
Единоборства
Конор МакГрегор ответил Дастину Порье
FightTime.ru 16:14
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
Общество
В Западной Монголии установлен карантин из-за бубонной чумы
Согласно материалу CentralAsia, в Западной Монголии, граничащей с Российской Федерацией, была выявлена вспышка бубонной чумы.
News-24.ru 08:32
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Российский лидер Владимир Путин в начале совещания в режиме видеоконференции выразил благодарность россиянам за поддержку на голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 08:00
Спорт
NBA 2K21 для PS5 и Xbox Series X станет первой игрой стоимостью $ 70
Компания 2K Games объявила, что NBA 2K21 на консолях нового поколения будет стоить $ 70, что на $ 10 дороже, нежели сейчас.
Чемпионат 12:52
Политика
Кремль призвал расследовать нападение на журналиста Давида Френкеля
Напомним, журналисту Давиду Френкелю сломали руку при попытке вывести с избирательного участка, о чем сообщала Общественная служба новостей.
Общественная служба новостей 09:08
Авто
Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan
Компания Volkswagen анонсировала обновленную версию кроссовера Volkswagen Tiguan с новой гибридной модификацией.
Деловое.ТВ 08:27
Футбол
Манчестер Сити — Ливерпуль 4:0 (2-й тайм)
Перед началом матча 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) игроки «Манчестер Сити» выстроили коридор «Ливерпулю», который досрочно обеспечил себе победу в чемпионате.
RT на русском 16:10
Общество
Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»
Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
Политика
Пелоси призвала к расширению санкций против разведки и оборонки РФ
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси вновь призвала расширить санкции против России.
РЕН ТВ 15:37
Гаджеты
Новый Galaxy Note 20 случайно показала компания Samsung
Снимки Samsung Galaxy Note 20 нашли на официальном российском сайте компании на странице Galaxy Note 8. Конечно же, изображения были быстро удалены и сейчас страница недоступна.
Live24 13:03
Политика
В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках
Против поправок в Конституцию большинством голосов в Москве проголосовали на 95 участках — это 2,7% от всех столичных участковых избирательных комиссий, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.
РБК 12:30
Кино
Режиссер «Гравити Фолз» экранизирует «Черепашек-ниндзя»
В четверг, 2 июля, стало известно о том, что режиссер "Гравити Фолз" Джефф Роу экранизирует "Черепашек-ниндзя".
Piter.tv 04:57
Общество
Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину
Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
РИА Новости 13:26
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАСС вчера в 16:15
Шоу-бизнес
Дочь Бодрова-младшего впервые вышла в свет
Дочь актера Сергея Бодрова-младшего Ольга впервые вышла к широкой публике.
Рамблер 15:06