Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,86% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $43,23 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:28 мск.

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $43

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