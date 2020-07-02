Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $43

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,86% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $43,23 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:28 мск.
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Нефть Brent подешевела на фоне увеличения случаев заражения COVID-19 в США

Говорит Москва02:28

Цены на нефть падают на фоне новой вспышки коронавируса в США

News.ru02:15

Доллар, нефть и коронавирус на 2 июля

Право.рувчера в 05:45

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $43

ТАССвчера в 14:25

Цена нефти марки Brent превысила $43 за баррель

RT на русскомвчера в 14:45

Рост котировок Brent и WTI ускорился

Росбалтвчера в 07:48

Нефть дешевеет после двух дней активного роста

ПРАЙМ01:07
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Общество

Глава одной из УИК изолировалась, узнав о заражении коронавирусом

Глава одной из участковых избирательных комиссий в Москве сдавала последний тест на COVID-19 30 июня, а о выявленном заражении узнала на следующий день - и тут же ушла на самоизоляцию, симптомов заболевания у ее не было, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, отметив, что в день голосования на участке были приняты все необходимые меры по дезинфекции.
РИА Новости 02:40
Общество

Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал на основе игры Fallout

Компания Amazon вместе с разработчиком компьютерных игр Bethesda выпустят сериал по мотивам серии игр Fallout.
Известия вчера в 20:06
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Шоу-бизнес

Сын Ефремова впервые признался в употреблении наркотиков и алкоголя

ПолитРоссия 02:42
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Общество

Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса

Новый коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, в случае мутации может становиться более заразным.
РБК вчера в 21:16
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Политика

Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 08:10
6,6K
Общество

В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.
RT на русском 02:26
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Игры

Для прохождения основной кампании Outriders потребуется 25-30 часов

Как утверждают разработчики, основная сюжетная кампания Outriders рассчитана на 25-30 часов.
Игромания.ру вчера в 14:01
1
Общество

В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины

Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
RT на русском вчера в 23:34
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Здоровье

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
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Общество

Минздрав заявил о 40 подтвержденных смертях врачей от коронавируса

В России в настоящий момент подтверждено 40 случаев смертей врачей от коронавируса, однако по некоторым случаям еще ведется расследование, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 02:45
1
Армия и оружие

Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе

С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.
Российская газета вчера в 21:26
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Общество

В Башкирии некоторым семьям с детьми выплатят 250 тысяч рублей

Единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей предоставляется для улучшений жилищных условий данным категориям населения взамен бесплатного земельного участка, который им полагается в качестве социальной помощи.
Янаульские зори 02:19
3
Общество

Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации

Более 40 стран уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что не фиксировали превышения уровня радиации.
Коммерсантъ 30 июня в 23:43
7
Общество

Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии

В Западной Монголии, рядом с границей РФ, выявлена вспышка смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
Evo-rus.com 01:13
241
Политика

Эксперт насчитал в Забайкалье 99 тыс. аномальных голосов за поправки в Конституцию

Эксперт по электоральной статистике, математик Сергей Шпилькин 2 июля опубликовал у себя в Facebook исследование возможных фальсификаций на голосовании по поправкам в Конституцию – в Забайкальском крае он насчитал 99 тысяч аномальных голосов в поддержку поправок из 352,6 тысячи.
Чита.Ру вчера в 20:21
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Происшествия

В Липецке в столкновении иномарок погиб пассажир одной из них

Вести48 01:08
Общество

Детские летние лагеря открылись почти в 20 регионах России

Почти в двух десятках российских регионов начали работу детские оздоровительные лагеря. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
News.ru 02:24
Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club высказался о разводе Харламова и фильме «Текст»

Поклонники пары до сих пор уверенны, что одна из главных причин развода звезд – откровенные сцены Асмус в кинокартине По словам Артура Джанибекяна, коллеги Гарика, шоумен действительно тяжело воспринял шквал критики, который после выхода фильма обрушился на него и его жену.
КМВ Новости вчера в 09:00
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Армия и оружие

Россия развернет в космосе военные системы связи и разведки

В 2022 году Россия планирует начать развертывание в космосе перспективной системы спутниковой связи, которая позволит осуществлять глобальный контроль поверхности планеты.
РБК вчера в 19:58
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Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
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Технологии

Microsoft презентовала официально новый дизайн Windows 10

Astera вчера в 12:17
31
Общество

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости вчера в 08:04
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Происшествия

В Самаре уволили воспитательницу, выкинувшую ребенка из коляски

Из самарского дома малютки уволили воспитательницу, которая выкинула ребенка из коляски, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства социально-демографической и семейной политики региона.
РИА Новости вчера в 16:50
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Игры

2K Games будет продавать NBA 2K21 на PS5 и Xbox Series X за $70

2K Games заявила, что стоимость базового издания NBA 2K21 на консолях следующего поколения составит $70.
CyberSport.ru вчера в 11:12
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Происшествия

В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком

Верховный суд Татарстана отменил приговор в отношении жителя Бугульмы, которого обвиняли в насилии над полуторагодовалой девочкой.
RT на русском 02:53
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти

Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ вчера в 08:39
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Происшествия

Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

Спасатели эвакуируют на автобусах 1640 человек, в том числе 367 детей. Их развезут в ближайшие населенные пункты.
Интерфакс вчера в 18:01
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Политика

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
8,4K
Экономика

«Почта России» разместит «вечные» бонды в этом году

"Почта России" разместит бессрочные облигации в 2020 году.
ТАСС вчера в 21:04
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Общество

США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса

США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 01 июля в 10:34
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