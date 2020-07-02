Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,86% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $43,23 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:28 мск.

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $43

Общество Глава одной из УИК изолировалась, узнав о заражении коронавирусом Глава одной из участковых избирательных комиссий в Москве сдавала последний тест на COVID-19 30 июня, а о выявленном заражении узнала на следующий день - и тут же ушла на самоизоляцию, симптомов заболевания у ее не было, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, отметив, что в день голосования на участке были приняты все необходимые меры по дезинфекции.

Общество В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра. 78

Общество Минздрав заявил о 40 подтвержденных смертях врачей от коронавируса В России в настоящий момент подтверждено 40 случаев смертей врачей от коронавируса, однако по некоторым случаям еще ведется расследование, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 1

Общество В Башкирии некоторым семьям с детьми выплатят 250 тысяч рублей Единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей предоставляется для улучшений жилищных условий данным категориям населения взамен бесплатного земельного участка, который им полагается в качестве социальной помощи. 3

Политика Эксперт насчитал в Забайкалье 99 тыс. аномальных голосов за поправки в Конституцию Эксперт по электоральной статистике, математик Сергей Шпилькин 2 июля опубликовал у себя в Facebook исследование возможных фальсификаций на голосовании по поправкам в Конституцию – в Забайкальском крае он насчитал 99 тысяч аномальных голосов в поддержку поправок из 352,6 тысячи. 16

Общество Детские летние лагеря открылись почти в 20 регионах России Почти в двух десятках российских регионов начали работу детские оздоровительные лагеря. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Шоу-бизнес Основатель Comedy Club высказался о разводе Харламова и фильме «Текст» Поклонники пары до сих пор уверенны, что одна из главных причин развода звезд – откровенные сцены Асмус в кинокартине По словам Артура Джанибекяна, коллеги Гарика, шоумен действительно тяжело воспринял шквал критики, который после выхода фильма обрушился на него и его жену. 35

Происшествия В Самаре уволили воспитательницу, выкинувшую ребенка из коляски Из самарского дома малютки уволили воспитательницу, которая выкинула ребенка из коляски, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства социально-демографической и семейной политики региона. 123