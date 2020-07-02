Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,59% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $43,12 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:25 мск.

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $43

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