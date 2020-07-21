Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 1,87% и достигала $44,09 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:38 мск.
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Среднесрочный диапазон колебания цен - $40-45 за баррель Brent - КИТ Финанс Брокер

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Политика

В Кремле объяснили назначение Дегтярёва врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин, назначая Михаила Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края, руководствовался задачей наладить бесперебойную работу региональных властей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Политика

Кадыров пригласил Помпео посетить Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил госсекретаря США Майка Помпео в республику после того, как американский Госдеп включил чеченского лидера в "черный список".
Газета.Ru 04:14
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Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
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Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

РИА Новости вчера в 08:23
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Происшествия

Аэропорт Хабаровска «заминировали» перед прилетом Дегтярева

За три часа до прилета в Хабаровск назначенного вместо Сергея Фургала временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева неизвестные сообщили о минировании аэропорта, пишет газета «Коммерсантъ».
BFM.ru 00:17
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Происшествия

В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса

Утром 21 июля в центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
Ведомости 04:20
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Происшествия

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

РИА Новости 05:41
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Наука

Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить

Диск шлифовальной машины или сверло дрели проникает сквозь первый слой материала, но как только достигает керамических шариков, возникает вибрация, которая тупит инструмент, а мелкая пыль заполняет полости в пористой структуре металла.
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Армия и оружие

Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море

Экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук совместно с другими экспертами провел исследование, которое показало, что Российская Федерация в тайне от других разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки в акватории Черного моря.
Капитал страны вчера в 10:54
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Кино

Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок

Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru вчера в 17:44
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Религия

Брянские православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери

День Казанской иконы Божией Матери отмечают брянские православные сегодня, 21 июля.
Городской32 (Брянск) вчера в 23:25
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Происшествия

В Ленинградской области 17-летний внук случайно застрелил дедушку

В Ленинградской области 17-летний внук случайно застрелил дедушку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
АиФ Санкт-Петербург 04:42
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Политика

Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США

Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.
Газета.Ru вчера в 19:47
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Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
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Происшествия

Задержаны подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша»

РБК вчера в 06:07
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Общество

14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

ИА Городские вести. Волгоград вчера в 07:49
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Общество

Бизнес-элита России досрочно получила доступ к вакцине от коронавируса

Бизнес-элита России досрочно получила доступ к вакцине от коронавирусной инфекции.
АБН вчера в 03:22
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Политика

Британия опубликует доклад по «российскому вмешательству» 21 июля

Доклад о якобы вмешательстве России во внутреннюю политику Великобритании опубликуют 21 июля.
Московский Комсомолец вчера в 10:17
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Игры

Obsidian тизерит возможное DLC для The Outer Worlds

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Общество

Правительство планирует платить гражданам за отдых на русских курортах

Размер помощи может составить 5 000 рублей на каждые потраченные 25 000 рублей.
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Культура

Звезда «Интернов» уехал в Лондон и устроился официантом

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В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин

В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
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Политика

Путин направил Зиничева в Свердловскую область, где введен режим ЧС

Глава МЧС Евгений Зиничев по поручению президента РФ Владимира Путина вылетает в Свердловскую область, где из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 05:31
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Общество

Абхазия назвала условие приема российских туристов

В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
Lenta.ru вчера в 13:58
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Общество

В Краснодаре из-за ливня затруднено движение трамваев и троллейбусов

Движение общественного транспорта затруднено в Краснодаре из-за начавшегося рано утром ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.
ТАСС 02:38
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Шоу-бизнес

Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра сатиры

РИА Новости 04:30
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В Японии изучили упавший на город Нарасино метеорит

REGNUM вчера в 04:13
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Политика

Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки

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Транспорт

Цена проезда по трассе Москва—Казань составит 2,5 рубля за километр

Коммерсантъ 01:52
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