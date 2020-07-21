Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 1,87% и достигала $44,09 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:38 мск.

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $44

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