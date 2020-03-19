Цены на нефть начали отыгрывать свое падение накануне. На открытии торгов 19 марта нефть марки Brent подорожала на 6,1% к уровню закрытия предыдущих торгов, североамериканская WTI – на 12,3%.

Цены на нефть на открытии торгов начали расти после обвала

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