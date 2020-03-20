Энергетика
Реальное времяСтоимость нефти Brent превысила $30 за баррель
Сегодня стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent выросла на 6% и достигла отметки в $30,2 за баррель на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE). Цена на нефть марки WTI составила $27,3 за баррель.
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На лондонской бирже ICE майские фьючерсы стоили $30,12 в 9.57 мск, их цена выросла на 5,7%. Майские фьючерсы WTI подорожали на 5,4% до $27,39 за баррель.Ведомостивчера в 03:20
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Стоимость нефти марки Brent 19 марта поднялась выше 26 долларов за баррель
Радио Маяк19 марта в 00:43
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