Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5% - до $28,3 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 9:25 мск.
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По оценке WoodMac, десятая часть мировой добычи нефти может стать нерентабельной при текущей цене Brent

Финмаркетвчера в 12:15

Акции и нефть дорожают в Азии на фоне решений ФРС США

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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%

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Азиатские биржи и нефть уверенно растут после решения ФРС

Красная весна02:50

Нефть подорожала на 3% к утру 24 марта, рубль также укрепился

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Кризис: последние новости 23 марта. Россию ждет экономическая депрессия, кризис будет страшнее 2008 года, цены на бензин вырастут

URA.Ruвчера в 11:08

Прогноз цены на нефть марки Brent на 24 марта. Версия букмекеров

Sport24.ru22 марта в 15:51
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ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку

Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.
Газета.Ru 03:58
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В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса

Специалист ведомства уверен, что прогнозы по коронавирусу маловероятно.
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Глава UFC заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

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Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
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Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак

Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
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Михалкова рассказала об ощущениях от ухода из «Уральских пельменей»

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В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

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Газета.Ru вчера в 18:27
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Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

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В Москве из-за коронавируса отменили льготный проезд для школьников

В Москве из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников начиная с пятого класса, сообщил в понедельник на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС вчера в 03:00
Финансы

Курс рубля растет на открытии торгов

На торгах на лондонской бирже ICE цена майских фьючерсов нефти Brent выросла на 4,2%, до $28,2 за баррель.
Коммерсантъ 03:06
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В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
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Ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.
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Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс вчера в 14:00
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Парад, посвященный 75 Великой Победы может пройти без зрителей

В конце марта части Западного военного округа должны начать тренировки на полигоне в Алабино, но пока репетиции проходят в расположении частей, хотя в Москву уже приехали 79 курсантов и офицеров филиала Военно-морской академии в Калининграде.
Эхо Москвы 04:01
Экономика

МВФ предупредил о глобальной рецессии в 2020 году

Масштабная рецессия ожидает мировую экономику в текущем году на фоне вспышки коронавируса COVID-19.
Известия вчера в 20:35
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости 03:54
Общество

Число заразившихся коронавирусом на Украине возросло до 73 человек

На Украине зафиксировано 26 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране находится 73 заболевших.
Life.ru 22 марта в 17:24
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ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев

«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Известия вчера в 14:13
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Минкомсвязь ограничила «бесплатный интернет» сайтами на российском ПО

15 января президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию предложил запустить проект «Доступный интернет», в рамках которого предполагается обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
РБК 03:10
Спорт

В МОК заявили о переносе Олимпиады-2020

Олимпийские игры 2020 года в Токио будут перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщил член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд, пишут USA Today.
Русская Планета вчера в 19:31
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Названы новые симптомы коронавируса

Одним из симптомов "опасного вируса" в организме человека может быть потеря обоняния, считают британские медики.
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Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

Ранее стало известно, что в настоящее время главный врач областной клинической больницы находится в плановом отпуске, который решил провести в Таиланде, несмотря на запрет выездов за рубеж.
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Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем

Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
Газета.Ru 01:38
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Более 200 рыбаков оказались на дрейфующей льдине на Урале

В Свердловской области на водохранилище Белоярской атомной электростанции оказались на льдине более 200 рыбаков.
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Создатели «Ведьмака» опубликовали съемки боя с кикиморой

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Huawei предоставила оболочку EMUI 10 для более 100 млн устройств

В Huawei только что объявили о том, что глобальное обновление для пользовательской оболочки EMUI 10 на базе ОС Android 10 официально затронуло более 100 миллионов пользователей.
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Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
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ЦСКА отдал Нисимуру в аренду японскому клубу

Японский форвард Такума Нисимура, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, вернулся к себе на родину.
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Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
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Экономика

«Роснефть» впервые начала выкупать свои акции с рынка

23 марта банк UBS начал покупку акций «Роснефти» на открытом рынке, сообщила нефтяная компания вечером 23 марта.
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