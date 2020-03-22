Энергетика
ТАССЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%
Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5% - до $28,3 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 9:25 мск.
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Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
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Ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.
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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
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МВФ предупредил о глобальной рецессии в 2020 году
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Общество
ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса
Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на Украине возросло до 73 человек
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ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев
«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Технологии
Минкомсвязь ограничила «бесплатный интернет» сайтами на российском ПО
15 января президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию предложил запустить проект «Доступный интернет», в рамках которого предполагается обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
Спорт
В МОК заявили о переносе Олимпиады-2020
Олимпийские игры 2020 года в Токио будут перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщил член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд, пишут USA Today.
Здоровье
Названы новые симптомы коронавируса
Одним из симптомов "опасного вируса" в организме человека может быть потеря обоняния, считают британские медики.
Общество
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Общество
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Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
Происшествия
Более 200 рыбаков оказались на дрейфующей льдине на Урале
В Свердловской области на водохранилище Белоярской атомной электростанции оказались на льдине более 200 рыбаков.
Гаджеты
Huawei предоставила оболочку EMUI 10 для более 100 млн устройств
В Huawei только что объявили о том, что глобальное обновление для пользовательской оболочки EMUI 10 на базе ОС Android 10 официально затронуло более 100 миллионов пользователей.
Общество
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Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Футбол
ЦСКА отдал Нисимуру в аренду японскому клубу
Японский форвард Такума Нисимура, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, вернулся к себе на родину.
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Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Экономика
«Роснефть» впервые начала выкупать свои акции с рынка
23 марта банк UBS начал покупку акций «Роснефти» на открытом рынке, сообщила нефтяная компания вечером 23 марта.